Nestor omavalitsuspäeval: reform ei tohi viia riiki inimestest kaugemale

«Eriti nüüd, kus omavalitsusi saab olema vähem, peab omavalitsuste tegevus olema avatud,» rääkis Nestor omavalitsustöötajatele. Tema sõnul tuleb tänapäeval langetada otsuseid koos oma elanikega. «Oluline on, et inimestele ei jääks riik kaugeks.»

Nestori sõnul on teda pikka aega seganud, et riigivõim ja kohalik võim ei mahu ühte paati. «Lahkarvamuste protokoll riigieelarve juures ei ole koostöö märk,» ütles Riigikogu esimees. Ta avaldas lootust, et tulevikus võim ei eralduks ja ei jääks muljet, et aetakse erinevat asja.

Nestori sõnul on Riigikogu koostöö kohalike omavalitsuste ühendustega olnud tugev ja jääb ka tulevikus tugevaks. Ta meenutas lähiajaloo erinevaid reforme, mille tegemise ajal on inimesed saanud nahutada, aga aastaid hiljem hoopis kiita. Omavalitsusreformi näol on Nestori sõnul tegu ühiskonna suurte ja oluliste muudatustega, kus paraku on alati momente, mida tuleb veel parandada ja sättida.

Kalevi Spordihallis täna toimuva konverentsi avas Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk. Kohaletulnuid tervitas ka peaminister Jüri Ratas.

Konverentsi ettekanded on pühendatud Eesti kohalike omavalitsuste ja omavalitsusliitude taastamisele ning rollile Eesti avaliku halduse kujundamisel ja arendamisel. Samuti räägitakse regionaalpoliitikast ja arengutest kohalike omavalitsuste valdkonnas. Konverentsi lõpetab Riigikogus esindatud erakondade juhtide paneeldiskussioon kohalike omavalitsuste tänasest ja homsest päevast.