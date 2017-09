Konverentsil mudeldati põllu- ja maamajandusvaldkonna ideaalset tulevikutöötajat

«Põllumajandusharidus on pidevas muutumises, liikudes kaasa ühiskonnas ning tehnoloogia arengus toimuvaga. Maaeluministeeriumil on jätkuvalt väga tihe koostöö põllumajandusharidusasutustega. Põllumajanduslikel kutsekoolidel on oluline ülesanne maaelu edendamisel ja poliitika kujundamisel ning koolid pakuvad laialdasi võimalusi elukestvaks õppeks,» sõnas maaeluminister Tarmo Tamm konverentsil.

Suur potentsiaal maaelu arendamisel

Konverentsi moderaatori Ants-Hannes Viira sõnul aitab innovaatiliste IT rakenduste, kasutuselevõtt parandada tootlikkust ning säästa keskkonda. Samal ajal meelitavad need põllumajandus- ja toidusektorisse ka uusi ettevõtlikke tegijaid.

Digitaalsete lahenduste kasutamisel on suur potentsiaal ka maaelu arendamisel. «On oluline, et 20 riiki jagaksid üksteisega kogemusi ning teeksid omavahel koostööd, sest see aitab hoida meie põllumajandussektori koolitusasutuste taset kõrgel. Konverentsil toodud suurepärased näited on viinud juba esimeste ideede ja aruteludeni tulevikuprojektide üle, mis toetaksid meie põllumajandusõpilasi nende õppeprotsessis,» rõhutas EUROPEA Internationali peasekretär Elisabeth Hönigsberger.

«Maamajanduslike ehk rohelise sektori koolide arv on kogu Euroopas vähenenud. Uute kogemuste saamiseks, kutsevõistluste korraldamiseks ja erinevate projektide läbiviimiseks tuleb teha koostööd teiste riikidega. Samuti annab see hea võimaluse õpetajatele ja õpilastele rahvusvaheliste kogemuste saamiseks,» sõnas Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor Arnold Pastak.

Tutvuti kohaliku eluga

Lisaks teadmiste ja kogemuste vahetamisele oli konverentsil osalejatel võimalus tutvuda ka Eesti põllumajanduse ja maamajanduslike haridusasutustega. Esimesel õhtul võõrustas EUROPEA liikmeid Eesti Põllumajandusmuuseum. Külalised said aimu Eesti toidukultuurist ja põlluharimistavadest läbi ajaloo. Praktilise ülevaate oma tööst andis professionaalne sepp ning esinesid Emajõe Laulikud.

Konverentsi kolmandal päeval külastas üks grupp Räpina Aianduskooli, kus toimusid praktilised töötoad, samuti tutvuti valdkonna väikeettevõttega Figuraata OÜ ning Räpina Loomemaja tegemistega. Teine grupp väisas Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning Olustveres toimunud kohaliku toidu laata ja noorte rahvusvahelist künnivõistlust.

TAUST EUROPEA Internationali võrgustik on põllumajanduslikke, aianduslikke ja metsanduslikke kutseõppeasutusi ning koolitusinstitutsioone ühendav organisatsioon, mis loodi 1992. aastal. EUROPEA Internationali võrgustikku kuulub 25 Euroopa riiki. Võrgustiku eesmärk on põllumajandusliku kutsehariduse taseme tõstmine, õpilaste ja õpetajate vahetuse korraldamine, rahvusvaheliste koostööprojektide väljatöötamise toetamine, kutsevõistluste korraldamine ja toetamine ning kutsehariduse propageerimine. Eesti sai EUROPEA Internationali liikmeks 2005. aastal. Eestit esindab EUROPEA Internationali võrgustikus MTÜ EUROPEA Eesti Keskus, mis on Järvamaa Kutsehariduskeskuse, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli, Luua Metsanduskooli ja Räpina Aianduskooli töötajaid ühendav koostöövõrgustik.

Konverentsi esitluste slaidid on leitavad siit.