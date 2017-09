Kalanädal innustab õpilasi kodumaist kala sööma

«Kalanädalal valmistavad õpilastele lõunasööke tippkokad. Loodetavasti aitab see tõsta noorte teadlikkust kala söömise kasulikkusest ning innustab neid kalatoite proovima ja sagedamini värsket kodumaist kala sööma,» ütles maaeluminister Tarmo Tamm. «Eesti kala on värske ja kvaliteetne ning see võiks jõuda sagedamini Eesti elanike toidulaudadele.»

Kalanduse Teabekeskuse juhataja Toomas Armulik loodab, et kalanädal tekitab noortes kalanduse vastu suuremat huvi. «Loodan, et tänu kalanädalale tekib noortel side kodukandi kalakasvanduse ja seal kasvatatava kalaga,» ütles Armulik. «Äkki sütitab üritus ka mõnes osalejas sügavama huvi kalanduse ja vesiviljeluse vastu ning järgmine kord pakutakse juba tema enda kasvanduse kala või saab õpilasest tulevikus kalakokk.»

Viide kooli üle Eesti läheb igal kalanädala päeval külla tippkokk, kes valmistab söögivahetunniks õpilastele kohalikust kalakasvandusest pärit kalast maitsva roa. Kohal on ka kalakasvanduste esindajad, kes räägivad õpilastele kalandusest ja oma igapäevatööst.

Kalanädala ajakava on leitav Eesti toidu veebilehel.