Minister Tamm: piima Eestis väärindamine tagab sektori jätkusuutlikkuse

Minister kohtus Põlvamaa visiidil Tere AS Põlva tootmisüksuse ja AS MAAG Grupi esindajatega, kellega arutati, kuidas suurendada tootmise mahtu ja vähendada toorpiima väljavedu Eestist.

Maaeluminister Tarmo Tamm kutsus kohtumisel Tere Põlva piimatööstuse esindajatega tööstusi üles piima Eestis väärindama. «Suur osa eesti toorpiimast viiakse Leetu, kus seda töödeldakse, aga lisandväärtuse võiks toodangule anda juba Eestis. Mullu moodustas kogu piimatoodete ekspordist toorpiim 36 protsenti ja seda on liiga palju,» ütles Tamm. «Väga hea meel on näha, et meie kodumaised ettevõtjad on võtnud asja tõsiselt käsile ja asunud kodumaist piimatööstust uuendama. See tagab ka piimatootjale senisest tugevama ja kindlama partneri, kellele loota nii headel kui ka raskematel aegadel. Ainult tootja ja töötleja koostöös saab meie piimale kõrgema lisandväärtuse anda,» lisas minister.

Minister Tamm tõi kohtumisel välja piimasektori positiivse käekäigu. «Toorpiima kokkuostuhind on eelmise aastaga võrreldes märgatavalt tõusnud. Samuti on märkimisväärselt tõusnud piimatoodete toodangu rahaline väärtus ja väljamüügihinnad – see kõik on hea uudis kohalikus piimasektoris tegutsejatele,» lisas Tamm.

Ministri sõnul on oluline, et ajal, kui piimatoodete hinnad on kõrged nii kodumaal kui ka väljaspool, pööraksid Eesti piimatööstused tähelepanu ka siseturu klientidele. «Välisturud on väga muutlikud ning oleme juba näinud, kuidas headele aegadele võivad väga kiiresti järgneda pikad madalseisud, mille ajal on just koduturg see, mis piimasektorile sissetuleku tagab,» rõhutas Tamm.