Euroopa Komisjon vaatab üle eluskarja pikamaatranspordi korralduse

Eilsel allkirjade üleandmisel lubas Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis seada põllumajandusloomade transpordiküsimus oma päevakorras prioriteetide hulka.

Kohtumisel allkirjakampaania läbi viinud loomakaitseorganisatsioonidega loodi loomade heaolu käsitleva ELi platvormi raames eluskarja transpordile pühendatud allrühm, mille ülesandeks on muuta kehtivat põllumajandusloomade pikamaatranspordi süsteemi ja regulatsioone ning seada eesmärgiks ebahumaanse kaubavahetusviisi asendamine alternatiividega.

«Komisjoni tunnustus loomade heaolu parandamisele pikamaatranspordil annab kinnitust, et tunneli lõpus paistab valgus. Ajal, mil pikamaatranspordi olukord muutub üha kriitilisemaks ja transport eelkõige kolmandate riikide suunas kasvab, on komisjoni avatus teemaga tegeleda väga tervitatav,» ütles Eurogroup for Animals tegevjuht Reineke Hameleers.

Flaami loomade heaolu minister Ben Weyts, kes andis eile ametlikult volinik Andriukaitisele üle kogutud miljon allkirja, kinnitas, et just tänu pikamaatranspordi lõpetamise kampaaniale on loomade heaolu taaskord euroliidus päevakorras. «Teaduslikult on tõestatud, et loomade pikamaaveol on negatiivne mõju nii loomade tervisele kui ka heaolule,» teatas Weyts. Tema sõnul tuleb üles ehitada uus strateegia, et lõpetada elusloomade pikamaatransport ja asendada see lihakehade ning lihatoodete transportimisega.

ELi liikmesriikide tasemel on Austria, Belgia, Taani, Saksamaa, Holland ja Rootsi loonud loomade heaolule pühendatud liidu, mis kutsub üles Euroopa Komisjoni oluliselt lühendama eluskarja pikamaaveo vahemaid ning parandama pikamaaveo tingimusi.