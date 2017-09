Külas Eestimaa sahvris Peipsimaal

Kui Maaeluministeerium kutsus mind koos grupi toiduajakirjanikega kaasa Peipsimaa maitseid avastama, olin rõõmuga nõus, sest teadsin, et ees ootab palju põnevat. Oleme perega igal sügisel teinud sealkandis väikese ringi, et värvikirevate majadega vanausuliste külade kaubatänavatel peatuda ja head-paremat, aga kindlasti kohe Peipsi kuulsaid sibulaid terveks talveks kaasa osta.

Peipsimaa Kogukonnaköögi ja Maitseelamuse Koja üks eestvedajaid Triinu Akkermann kiidab Peipsimaa külade tänavakaubandust, kust võib sügisel saada kõike, mida sealsed aiad ja põllud pakuvad, aga ka Peipsi rikkalikku kalasaaki. Suitsukala silte on tee ääres tõesti iga mõnesaja meetri järel. Siiski tasub alati küsida, kas suitsuahju on pandud värskelt püütud või vahepeal külmutatud mereannid. Näiteks rääbist praegu püüda ei tohi ja suitsutatud kala on seega sügavkülmast võetud ja üles sulatatud, aga kui seda on tehtud õigesti, on tulemus sama hea.

Hapendamine aus

Kuna Peipsimaa metsad on seeni ja marju täis, siis on seal tähtis teema hapendamine. Isegi rääbist hapendatakse ja tulemus saab ülihea, veendusime. Mis siis veel seentest rääkida! «Eestis te rikkamat piirkonda ei leia,» on Akkermann veendunud. Ta vaid kahetseb, et kohalikud toidukohad pole tänavamüügile järele jõudnud ja neil on veel tublisti arenguruumi.

Lammas ja Roos

Iisaku vallas asuvas Liiva talu koduses köögis valmivad peremehe Jaak Armi, poja Madise ja tütre Triinu ning perenaise Lagle Armi käe all mitmed hõrgutised, mida ürituste ajal välikohvikus ka külalistele pakutakse. Seda talu on õigusega gurmeetaluks nimetatud. Ajakirjanike tuleku ajal oli lauale degusteerimiseks välja pandud sellised maitsvad delikatessid nagu suitsutatud lambakints ja -sink, kuid üllatusena ka lambapeasült ja praetud lambaaju, mis, muide, maitsesid kõigile üllatavalt hästi. Peremees on nimelt pähe võtnud, et lambast tuleb võimalikult kõik ära kasutada. Seni on kasutamata veel neerud. Üks lambaaju kaalub sada grammi ja seda tellivad praegu põhiliselt restoranid.

Laualt ei puudunud muidugi kala – maitsta sai külmsuitsu koha ja soolarääbist. Eraldi tähelepanu pälvisid veel peretütre koduköögis valminud valge ja sinivalge juust. Üks koht, kuhu talu toodang läheb, on Iisaku õhtuturg, mis avab oma letid õhtutundidel. Arutame omavahel, et see on hea idee, mida teisedki kohad võiksid praktiseerida, sest siis saavad tööinimesed koju minnes maitsvat kraami kaasa osta.

Õueski jagus uudistamist rikkalikus roosiaias ja tiigi ääres, kus kepsutasid ringi musta värvi suure lakaga ponid. Sajapealine lambakari on jaotatud kolme ossa: ühes on tõupässid, teises noored pässid, kes peagi lihaks lähevad, ja kolmandas põhikarja uted, kelle ülesanne on uusi tallesid toota.

Talu püüab esialgu oma pere jõududega hakkama saada, ehkki vahel, kui näiteks enne jaanipäeva on vaja 15 kilo sibulat korraga ära koorida, oleks abikäsi hädasti tarvis. Kui valmib uus meierei juustu tegemiseks, tuleb tõenäoliselt siiski mõned abilised võtta. Piim juustu tarvis tuleb Lohusuu vallas asuvast Mesivissi farmist.