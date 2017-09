Kärntõbi kimbutab õunasaaki

Samasugust pilti võib näha igal pool, ka Nõmme ja Pääsküla aedades: mõni puu on lookas, teine kõrval tühi. Kuidas näevad tänavust õuna-aastat Eesti tuntud õunakasvatajad ja mismoodi mõjus ebamäärane ilm?

Kesisemat saaki oli ette näha

Tulundusühistu Vasula Aed juhataja Imbi Rohejärv räägib, et õunapuude õiepungade moodustumine algab eelneva aasta juulikuus. «Kuna 2016. aasta õunasaak oli väga rikkalik, siis õunapuud ei suuda korraga kasvatada sama aasta vilju ja järgmise aasta õiepungi,» rõhutab ta.

See on üks põhjus, miks õunapuud kannavad üle aasta. Ka eri sordid on isesuguse perioodilisusega. «Seetõttu oli tänavune väiksem õunasaak prognoositav. Kui palju saak väiksem on, oleneb juba agrotehnikast ja hooldamisest. Saagita aastal moodustub õiepungi jälle palju ning kui talvel ja õitsemise ajal kahjustusi pole, vahelduvad suure ja väikese saagiga aastad,» selgitab Rohejärv.

Tema sõnul on seega kindel, et tänavune saak on mullusest väiksem, aga kui palju, on raske hinnata, sest õunad on veel koristamata. «2016. aasta ei sobi erilise saagirohkusega ka mõõdikuks,» täpsustab ta. Kui uurida, millised sordid on sel aastal hästi saaki andnud ja millised vähem, siis Vasula Aia näitel võib öelda, et saagikad on tänavu ʻLiivi Kuldrenett’, ʻTiina’, ʻAntei’, ʻKrameri tuviõun’. Vähem kannavad Rohejärve sõnul ʻVeteran’, ʻCortland’ ja ʻKrista’.

Vihmane ja jahe suvi soodustas kärntõve levikut ja palju on ka puuviljamädanikku. «Kahjuritest on rohkesti õunamähkurit. Õunakoid on aga sel aastal vähe.»

Suviõunu napib

Järvamaa tuntud õunakasvataja, Rebase talu perenaine Piia Tiigemäe ütleb, et võrreldes varasemate aastatega on nende õunasaak samuti tagasihoidlikum, vähem on just suviõunu. «Tormituuled on osa õunasaagist hävitanud. Õunad valmivad tõepoolest hiljem – samu sorte, mida müüme tänavu septembri algul, müüsime eelmisel aastal juuli lõpus.»

Hästi annavad Rebase talus sel aastal saaki ʻTiina’, ʻLiivi kuldrenett’, ʻKaari’, ʻTalvenauding’, kehvem on saak ʻMartsipanil’ ja hilistel talisortidel. Tiigemäe märgib, et ʻMelba’ ja ʻLobo’ saak on peaaegu täielikult rikutud vihmasest ja jahedast suvest tingitud kärntõve tõttu. Talisortidel on oht, et jaheda sügise ja varase talve korral ei jõua need korjamisküpseks valmida.

Ida-Virumaal Vaivara vallas õunu kasvatavast Raudkivi talust öeldakse samuti, et saak on pisut kesisem kui muidu. Raudkivi talus pole veel viljad koristusküpseks saanud, seega loodetakse soodsale sügisele.

Saagikamad on Raudkivi talus sel aastal ʻValge klaar’, ʻKrista’, ʻAntei’ ja sort ʻ73-15-155’. Nagu mujalgi on saaki rikkunud kärntõbi ja lehetäid.

Kokkuvõttes ei tohiks keegi päris õunteta jääda ja kui enda aias on ubinaid vähevõitu, võib alati pöörduda aiandite ja õunatalude poole. Kindlasti tasub igaühel, kes tahab kodumaist puhast õuna, võtta Eesti aiandite ja taludega ühendust ja ise kohapeale ostma või korjama minna.