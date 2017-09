Aasta parim mahetoode on verivorst

«Täna oli meil võimalus tunnustada pühendunud inimesi, kes teavad, mida nad teevad. Just nemad viivadki mahepõllumajandust edasi,» ütles Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu.

«Parimaks mahetootjaks valitud Lauri-Jaani talu on ligi 300 hektaril toimetav väga mitmekesise tootmisega mahetalu, kus tegeletakse taime- ja loomakasvatuse ning oma toodangu töötlemisega,» ütles konkursi korraldaja Airi Vetemaa Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusest. «Pea kolm aastakümmet tegutsenud mahetalu juhib Tiit Mansberg, kes võttis talu üle oma vanematelt ning otsib võimalusi, kuidas tugevale vundamendile rajatud talu saaks veelgi paremini toimida.»

Seekord paistsid silma Pärnumaa mahetalud. Teisele kohale tuli Saareõue OÜ, kus talu peremees Ivar Baumann kasvatab lihaveiseid ja põllukultuure ning kolmandale kohale Raimo Mihkelsoni mesindustalu Aasa Mesi OÜ.

Tänavuse parima mahetoote, OÜ Sirloin verivorsti kohta ütles tooteid hinnanud restoran Wicca peakokk Angelica Udeküll: «Hea meel on tõdeda, et seni üsna tagasihoidlik mahelihatoodete valik on saanud igati väärika täienduse verivorsti näol. Antud toote maitseomadused peaksid jõuluajal rõõmustama nõudlikumagi tarbija maitsemeeli ja rikastama Eesti traditsioonilisest toidust lugupidavate tarbijate söögilauda.»

Teise koha saavutanud Pajumäe Talu OÜ ghee on toidukaup, mis Eestis võib tunduda uudne, kuid seda on laias maailmas tuntud juba aastasadu. «Tegemist on puhta piima rasvaga, mis pakub laialdast kulinaarset kasutusvõimalust, andes roogadele suurepärase kergelt pähklise maitsenüansi,» ütles Udeküll.

Magusasõpradele soovitas Udeküll kolmanda koha pälvinud Pagar Võtaks OÜ tatranööpe šokolaadiga: «Küpsise krõbe tekstuur ja suurepärane maitse võivad tekitada sõltuvust! Lohutuseks võib mõelda, et tatar on tervisele kasulik.»

Lisaks märgiti konkursil ära järgmised mahetootjad ja -tooted: · Andruse mahe- ja turismitalu OÜ, Madis Tiik, Saaremaa – tunnustus lambaliha eduka turustamise eest toitlustusse ja mahetootmise tutvustamise eest turismi kaudu. · Raismikuoja OÜ, Märtin Rõõmussaar, Järvamaa – tunnustus teravilja- ja õlikultuuride oskusliku väärindamise eest. · Vormsi MT OÜ, Ege ja Gert Kanarbik – tunnustus tublile pereettevõttele väga heal tasemel lihaveisekasvatuse ning rannaniitude taastamise ja hooldamise eest väikesaarel. · Tubri Kitsekasvatustalu toodetud kitsepiimavahukoor – tunnustus erilise ja hea kulinaarse väärtusega toote eest. · Sepa mahetalu OÜ piimatooted – tunnustus väga heade piimatoodete turuletoomise eest. · Salvest AS toodetud Põnn ökotooted – tunnustus mahe beebitoitude turuletoomise ja eduka ekspordi eest. · Roosiku OÜ toodetud mustikašokolaad – tunnustus väga hea maitse ja tekstuuriga toote eest.

Leivapäeva külastajate lemmikmahetooteks valiti prantsuse šokolaadikook Biomenu OÜ-lt, teisele kohale tulid Luha Lihatööstuse maheveisepallid, kolmandale kohale kaneeliga maitsestatud mahemesi Pure Concepts OÜ-lt.

Tootjakonkursile kandideeris kuus mahetootjat üle Eesti. Parima mahetoote konkursile esitati kokku 41 toodet 21 töötlejalt. Parima tootja ja toote valisid välja erialaspetsialistidest koosnevad hindamiskomisjonid.

