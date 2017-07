Kohaliku kultuuri hoidja

Seltsile ulatas abikäe kohalik kalaettevõtte juht Paul Kärberg. Talle kuulub Venekülas Järve tee 14 kiriku vastas üks kunagine kirikule kuulunud maja, nõukogude ajal kuulus see kolhoosile. Majas oli tegutsenud õmblustsehh, kus Natalja töötas. Kokku oli ametis 75 naist.

Lahke ettevõtja andis 2005. aastal maja rendile. Samal aastal registreeriti kultuuriselts Logovest. See andis kõvasti indu juurde, sest tekkis võimalus hakata kirjutama projekte.

Nüüdseks on majast saanud kohaliku kultuuri kants. See on korraga nii väike kultuurimaja, muuseum kui ka käsitöökauplus.

Käsitöö, mida siin näha võib, on imeline. Suures osas on see Natalja tehtud, koos abikaasa harrastavad nad ristpistet. Natalja maalib puidule ja õmbleb rahvarõivaid. Väga põnevad ja erilised on kalaluudest tehtud pildid. Natalja kogub kohalike käest siia kokku ajaloolise tähtsusega pilte ja dokumente. Seal on tema endagi perekonna pildid.

Natalja on rahvuselt pooleldi eestlane, aga küüditamine lõhkus perekonna ja tema sündis Siberis. Kodukeeleks on tal vene keel, külaseltsi asjaajamist eesti keeles aitab korraldada Marika Oolberg.

Võib külla tulla

Logovesti maja uksed on külalistele avatud, aga tulekust on soovitatav enne teada anda. Siin käivad ka välismaiste turistide grupid, kellele on välja mõeldud ekskursioon.

Turism on muutunud siin piirkonnas väga oluliseks ja sellega tegelejaid on palju. Näiteks 7. juulil maabus Venekülas Peipsi regatt. Sel puhul oli püsti pandud väike kohalik turg, kus kohalikud tõid oma aia saadusi, suitsukala ja käsitööd müüki.

Tänavu talvel taaselustati Tammispääl vana traditsioon, kui keset Peipsi järve ehitati kaluriküla.

Ent kalamehi on Lohusuus jäänud järjest vähemaks. Kui nõukogude ajal oli siin 13 kalurite brigaadi, kuhu igasse kuulus kuus meest, siis praegu käib väljas kuus paati, kus peal vaid paar-kolm meest.

„Küla oli suur,” ohkab Natalja. Enamik elanikest on pensionärid. Kohalikud tööandjad on näiteks kauplus ja koolimaja. Tööl käiakse ka 15 kilomeetri kaugusel Avinurmes.

Natalja ise on ringijuhina Lohusuu valla palgal. Ringid toimuvad neli korda nädalas. Natalja õpetab kõike, mida ta oskab: laulmist, maalimist, tantsimist, käsitööd ja toiduvalmistamiskunsti. Näiteringiga käiakse esinemas lasteaedades ja lastekodudes. Tantsuringiga antakse kontserte üle Eesti. Logovesti maja on kõige rohkem korraga võõrustanud 80 inimest. Kõike tehakse kohaliku kultuuri ja traditsioonide võtmes. „Jätkuks vaid Nataljal jõudu ja tervist,” soovib Marika Oolberg.

Kohaliku toidu propageerija

Läinud aasta lõpus andis Logovest välja kolmekeelse Peipsi köögi retseptivihiku. Vanasti korraldati Venekülas perenaistele kokanduskursusi. See traditsioon lõppes aga juba 80 aastat tagasi. Nataljal tekkis mõte vana traditsioon taaselustada ja ta hakkas vanu retsepte kokku koguma.

Kirja sai 27 põnevat retsepti kalasupist kuni ivan-tšai ja Peipsi keedetud suhkruni. Kui retseptivihik sai valmis, siis sai selgeks, et tegelikult jäi palju toredaid retsepte välja. Mis iseloomustab Lohusuu kandi toitu?