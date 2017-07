Maaeluminister usub, et Eesti põllumehe elu paraneb

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine on küll tore sündmus, sest võimaldab meil kõvema häälega välja öelda oma soove ja luua kontakte vajalike inimestega, aga Eesti põllumees tahaks teada, mis see talle konkreetselt annab.

Kui keegi arvab, et eesistumise ajal on meil võimalik midagi enda huvides läbi suruda, siis ta küll eksib. Eesistuja on eelkõige lepitaja ja ühisosa otsija. On aga selge, et eesistumise ajal loodud kontaktid kanduvad üle ka järgnevasse perioodi ja see on hästi positiivne. Kui palju kogu Euroopa põllumajandus selle ajaga võidab, ei oska ma öelda, aga Eesti põllumehe konkurentsivõime kindlasti paraneb.

Eesistumine on küll riigile kulukas, kuid samas jõuab arvestatav osa kulutatud rahast ringiga tagasi Eesti majandusesse. Eestisse saabuvad külalised panustavad nii turismi- kui ka toitlustussektorisse. Saame tutvustada oma maad ja kultuuri väliskülalistele, sealhulgas Eesti toitu ja põllumajandust. Samuti aitab eesistumine luua meie poliitikutel ja ametnikel olulisi kontakte kõrgeimal tasemel ja annab kogemuse, mis on edaspidi vajalik Eesti huvide kaitseks.

Arvestades maailmas kasvavat toiduvajadust, ressursside piiratust ja erinevatest teguritest tulenevat survet keskkonnale, on kestlikku toidutootmist võimaldav põllumajandus ja rannapiirkondade arengu jaoks keskse tähtsusega kalandus jätkuvalt ühed Euroopa Liidu majanduse ja poliitika nurgakivid.

Käisite eelmine nädal Euroopa Parlamendis Eesti eesistumise prioriteete tutvustamas. Mida seal rääkisite ehk mis need eelistused siis on ja mis on kavas nende selgitamiseks edaspidi teha? Läbiv teema on vist ikka ühine põllumajanduspoliitika ehk ÜPP, mis hakkab kehtima aastal 2020?

Euroopa põllumees on väga aktiivne. Kui seitse aastat tagasi tehti ühise põllumajanduspoliitika muutmiseks alla 10 000 ettepaneku, siis nüüd oli neid 322 000. Loodan, et Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik toob ÜPP avaliku konsultatsiooni tulemuste kokkuvõtte meie eesistumise ajal nõukogusse, siis saame selle teemaga edasi liikuda. Eesti põllumehed on olnud ettepanekute esitamisel küll mõnevõrra tagasihoidlikumad, kuid siiski teinud 132 ettepanekut. Kõik on aru saanud, et ÜPP on ajale jalgu jäänud. Uus poliitika peab muutuma lihtsamaks, mis tähendab vähem administreerimist ja kontrolle. Kõige rohkem on vaidlustatud rohestamise teemat, mis praegusel kujul ei täida oma eesmärki. Kindlasti saab üheks teemaks võrdne kohtlemine, et liikmesriigid ennast ühtmoodi tunneksid.

Eesti jätkab eelnevate eesistujate alustatud tööd ÜPP tuleviku arutamisel, mida on muu hulgas plaanis käsitleda mitteametlikul põllumajandusministrite kohtumisel Tallinnas. Eesistujana pöörame suurt tähelepanu ÜPP lihtsustamisele. Eesti soovib eesistujana, et Euroopa Liidu põllumajandussektor oleks jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline. Viimastel aastatel on põllumajandusturgudel esinenud suuri kõikumisi ja kriise, seda nii piima, puu- ja köögivilja kui ka sealiha sektorites. Eesistujana oleme valmis turuolukorra muutustele arutelude kaudu kiiresti reageerima, samuti peame oluliseks tootjate positsiooni tugevdamist tarneahelas. Eesti eesistumise ajal korraldame kõrgetasemelise konverentsi, mille eesmärk on juhtida enam tähelepanu muldade jätkusuutlikule kasutamisele.