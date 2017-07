Noor pere vaaritab vürtsikaid salateid ja kastmeid

Priit on pärit Tartust, aga tema juured ulatuvad Mulgimaale Karksi-Nuia väikelinna. Seal ta nüüd Kalda teel Railika ja kahe lapsega vanavanematele kuulunud majas elabki. Siin viib ta edasi pere traditsioone. Tema vanaema valmistas hoidiseid, mille jaoks kasvatas kahes kasvuhoones toorainet. Maja all asuva keldri riiulitelt leidis Priit alati hõrgutisi.

Vürtsilembusest sai tootmine

Priit tunnistab, et polnud koolipõlves kuigi usin õppur, seetõttu jäi kokakool pooleli. Huvi kokanduse vastu siiski säilis ja pärast koolist lahkumist töötas ta neli aastat Tartus ühes Itaalia restoranis, kus omandas hea toiduvalmistamisoskuse.

Priit on maast madalast olnud vürtsikate toitude huviline. Kui tal oli sünnipäev, siis vanemad lasid valida, kuhu võiks sööma minna, ja Priit valis ikka Hiina restorani. Kodustele toitudele lisas ta alati Cayenne’i pipart.

Nii otsiski mees kaubandusest tooteid, mis tema põhimõtete ja maitsemeelega sobiksid. „Kas oli liiga palju lisaaineid või polnud piisavalt vürtsikust ja maitset,” selgitab Priit. „Panime head-paremad köögiviljad purki ja otsustasime luua pereettevõtte.”

Priit korjas koduaiast kokku kõikvõimalikku kraami, sellest sai esimene toode nimega „Suvesalat”. See on magus ja kergelt vürtsikas salat, mis koosneb äädikamarinaadis kapsast, kurgist, paprikast, porgandist, sibulast ja tšillist.

Mees oli pärast restorani ka Norras töötanud. Sealne teenistus andis võimaluse rahulikult ettevõtluse alustamiseks valmistuda. Läinud talvel vormistati dokumendid ja saadi luba koduköögis toota. Asuti uusi tooteid välja mõtlema. Ettevõtte nimi on Pipsik ja kaubamärk on PIP, see tuleb laste ja pereisa (Patrick, Isabella ja Priit) nimede esitähtedest.

„Tooted on praegu paigas,” sõnab Priit. Need on „Tomati-tšillikaste”, „Rabarberikaste”, „Maasika üllatus”, „Suvesalat”, „Magushapu kaste”. Viimati lisandusid tšillikurgid, neid tehti läinud aastalgi, ent selle aasta tulemus on äkilisem, mõeldud tõelisele tšillisõbrale. Kastmed ja salatid sobivad pastatoitudele, kartulitele, liha kõrvale söömiseks ja marineerimiseks. Läinud sügisel valmistati ka kõrvitsasalatit ja brokoli-basiilikupestot, neid praegu sortimendis ei ole.

Tooteid on müüdud laatadel, aga püsivalt on need saadaval Pirital ja Viljandis asuvates Jaani lihapoodides, Talutoidu aidas Viljandis ja Männiku talupoes Elvas. Aga neid võib igaüks üle Eesti Omniva pakiautomaadi kaudu tellida. Priit tunnistab, et töö müügikanalite leidmisel seisab alles ees. Seni oli rõhk tootearendusel.

Hoiab hinnad all

Laatade juures hindab ta seda, et inimesed annavad tagasisidet. Mõnes kohas küsivad laadakorraldajad müügikoha eest hingehinda ja sellistest laatadest hoiab Priit eemale. Õnneks korraldatakse laatasid tänapäeval palju ja külastajad on meelsasti nõus uusi maitseid proovima.

Priit valmistab kõik salatid ja kastmed käsitsi. Ta ei lisa neisse tärklist, paksendajaid ega säilitusaineid. „Oma toodetes proovime kasutada võimalikult palju värsket, eestimaist ja puhtalt kasvatatud toorainet, et tagada hea maitse, vitamiinid ja tervislikkus,” sõnab ta. Aga kodumaine ja kvaliteetne tooraine on kallis, see tõstab toodete omahinda. „Minu eesmärk on müüa palju, seetõttu hoian hinnad nii all kui võimalik,” lubab Priit.