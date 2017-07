Avatud taludes näeb teraviljapeenraid

Avatud talude nimekirjas on üheksa peenrarajajat. Need on OÜ Halinga Halinga vallas, Sillaotsa talumuuseum Märjamaa vallas, Eesti Rahva Muuseum Tartus, Luke Farmimeierei Nõo vallas, MTÜ Piiri Köök Vastseliina vallas, Urvaste Külade Selts (peenar on Pokumaa teemapargis Põlvamaal), Eesti Põllumajandusmuuseum Ülenurmel, Kubja Ürditalu Järva-Jaani vallas ja Puhta Vee Teemapark Tamsalu vallas.

Algatuse “100 teraviljapeenart” eesmärk on tutvustada kodumaiseid tera- ja kaunviljasorte ning õppida neid eristama. Selleks tegi 100 vabatahtlikku koos abilistega kevadel erineva kuju ja suurusega viie teravilja ja kolme kaunviljasordiga peenart. Ühe sordi külvipind on kuni üks ruutmeeter. Sordid valisid ja pakendasid Eesti Taimekasvatuse Instituudi sordiaretajad.

Külvid on tehtud alates aprillist kuni juuni esimeste nädalateni.

Enamik teravilju on pea loonud. Põldhernel ja -oal on moodustunud esimesed kaunad.

Külve kahjustasid kevadel linnud ja seetõttu on osal peenardel taimik hõre. Pilte peenardest võib näha https://www.facebook.com/100teraviljapeenart/

100 teraviljapeenra rajajate seas on 13 lasteaeda, 13 kooli, 6 muuseumi, mitu ettevõtet ja paljud pered. Kõik on lubanud suvel oma headele külalistele peenraid näidata.

Agronoom Heino Laiapea, Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Äripäeva Põllumajandus.ee koostöös tehtud algatus on kantud EV100 kingituste nimekirja.