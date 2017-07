Vändras valmivad tippklassi käsitöövaibad

Praeguseks ehivad Valley vaibad teiste selle ilma rikaste ja vägevate seas mitme kuningakoja ja presidendi residentsi, paljude maailma nooblite hotellide ja villade põrandaid. „Kui autodega võrrelda, siis meil valmivad vaibamaailma Porsched ja Ferrarid,” tõdeb Juhkental õigustatud uhkusega. Rahvusvahelisel turul edu saavutamiseks peab väikeriigi ettevõte tema veendumuse kohaselt leidma oma niši. Suure koguse ja odava hinnaga muutub läbilöök järjest raskemaks. Valley tunnuslause on „Ainult üle minu vaiba!”.

Kvaliteet maksab

Üheksakümnendate alguses asutatud Valley OÜ tegutses esimestel aastatel hoopis Husqvarna mootorsaagide esindusena. Kui ettevõttega liitus varem Wendre Taftingus müügitööd vedanud Juhkental, võeti suund vaipade hulgimüügile. „Aastase tegutsemise järel oli selge, et Eesti-suuruses riigis vaipade hulgimüügiga kaugele ei purjeta. Aga siis nägin Hannoveri vaibamessil kudumispüstolit ja see andis tõuke käsitöövaipade tootmise alustamiseks,” meenutab Juhkental. Mujal toodetud vaipade hulgimüügiga jätkatakse küll tänaseni, aga see on taandunud ettevõtte lisategevuseks. „Tootmisega nullist alustamine ei saagi lihtne olla. Alustasime ühe püstoliga. Poolteist aastat katsetasime ja vaatasime, kas oleme üldse suutelised korraliku tootega turule tulema. Oli neidki, kes arvasid, et tegeleme täiesti lootusetu asjaga. Sellise pessimismi peamine põhjus oli meie toodangu hind, tuhat krooni ruutmeetri eest näis utoopiana. Kes oli harjunud maksma ruutmeetri eest maksimaalselt 50–60 krooni, ei vaadanudki meie poole. Oli selge, et toode peab olema suunatud Skandinaavia või Euroopa turule laiemalt. Olin Wendre Taftingus töötades palju kokku puutunud Vene, Ukraina ja Balti turgudega ning teadsin, miks ja kuidas vältida peaga vastu seina jooksmist. Tagantjärele võttes on see olnud üks meie edu alus. Teine on see, et kasutame algusest peale ainult naturaalseid materjale. Meie trump ongi maksimaalselt hea kvaliteediga naturaalsete materjalide väärindamine käsitööga. Oleme praeguseks üsna automatiseerinud, aga meie kaup jääb ikkagi käsitööks. Viis aastat tagasi oli selge, et peame midagi ennekõike tehnoloogiliselt muutma, ja siis tõime robotid mängu. Ilma automatiseerimiseta kõrbeksime, sest omahind läheks lubamatult lakke. Paari nädala pärast jõuab tehasesse kohale maailma kõige uuem ja täiuslikum kudumisrobot,” kirjeldab Juhkental ettevõtte argipäeva. „Kui 2007.–2008. aastal oli käsitaftingus väga hea käive ja siin töötas 85 inimest, siis nüüd pärast automatiseerimist on töötajaid 58. Eelmisel aastal kasvas maht 2008. aastaga võrreldes samale tasemele ja seda palju väiksema inimeste arvuga. Nii oleme saanud palku tõsta. Kunagi alustades mõtlesin, et kui suudame tootmise kasvatada tuhande ruutmeetrini kuus, on minu elutöö tehtud, aga 2008. aastal tegime mõnes kuus isegi 3000 ruutmeetrit. Siis hakkasime end tugevamalt tundma. Sellele eelnenud kümme aastat ainult pingutasime ja arenesime, puhkusele polnud aega mõeldagi, laiendasime tootmisruume, vanast tarbijate kooperatiivi taaralaost on saanud korralik tootmishoone koos kontori ja vaibakauplusega.”

Eesti päritolu hinnatakse

Vändras valminud vaipu eksporditakse 19 riiki, kohe lisanduvad USA ja Rumeenia. Valley vaiba ruutmeetri hind võib ulatuda 70st kuni 700 euroni. Eestisse jääb 3–5 protsenti toodangust, aga siinsed disainifirmad ja inimeste ostujõud kosuvad ning Juhkentali sõnul kasvab kodumaalgi huvi nende toodangu vastu. „Disainiga seotud ringkonnad, kes tegelevad sellise kalli nišitootega, juba enamasti tunnevad meid. Kõige rohkem müüme Prantsusmaale, järgneb Itaalia. Väga hinnatakse seda, et toodame Eestis, see lisab kindlust. Meiesuguseid vaibatootjaid on Euroopas käputäis, lihtsam ja odavam on toota Indias, Hiinas või Pakistanis ja siin ainult müüa. Oleme valinud teise tee. Käsitafting on küll Pärsia aladelt pärit, kuid nüüd julgen väita, et meie kvaliteet on parem. Kõik teavad, et oleme oma kvaliteedi tõstnud nii kõrgele, et raske on veel midagi tahta. Kuigi teisiti oleks odavam, kasutame villaste vaipade puhul ainult Uus-Meremaa lammaste villa, meie pakutav värvigamma on sisuliselt piiramatu, lõngavärvimise tehnoloogia on tavapärasest palju mitmeetapilisem ja keerukam, ülitähtsad on lõnga fikseerimine ja hilisem viimistlus. Kõik see maksab, aga teisiti ei saa. Kui klient ei koonerda, ei saa meiegi seda endale lubada. Eestis ja teisteski Balti riikides on käsitaftingut proovinud veel mitu firmat, aga püsima pole suudetud jääda,” selgitab Juhkental.