Küüniniidul elavad koos tšintšiljad, alpakad ja veised

Küüniniidu valdkonnaks on loomakasvatus, teraviljakasvatus ja maaturism. Loomi on neil äärest ääreni – veised, tšintšiljad, hobused, alpakad, lambad, kanad ja kalkunid. Teraviljakasvatusega tegeletakse enamasti oma loomade tarbeks, kuid kui üle jääb, siis pakutakse ka müügiks. Veel on Küüniniidul kasvatatud ka hernest, maisi, uba ja rapsi, mille kasvupotentsiaali testitakse viljaks ja loomasöödaks.

Ebatavaline safari

Avatud talude päeva programm on Küüniniidul lõbus ja sisutihe. Terve päeva jooksul toimub saabuvatele külastajatele lühike talu tutvustus ning edasi suunatakse tekkinud grupp ekskursioonile talu piires. Eriti iseäralikuks teeb teeb talus pakutava programmi «veiste safari», mille raames saavad inimesed traktori taha haagitud heinalavatsil veiste vahel ringi sõita. Külastajatel lubatakse ka loomi oma kaasatoodud leiva ja jahuga sööta, kuid ise talurahvas selleks päevaks leiba ei varu – eelmine aasta olevat loomad päeva jooksul küllastumiseni külaliste poolt täis söödetud.

Kõik loomad on isiksused

Tšintšiljad on ehk kõige ebatavalisemad loomad talus. Nemad kõvast lärmist ja talude päeva melust ei hooli ning armastavad päevasel ajal pigem magada. Niisiis minnaksegi väikseid närilisi piiluma vargsi ning vaikides. Tšintšiljad sõidavad üldjuhul kord aastas Kopenhaagenisse oksjonile.

Veel on kohapeal vankrit sõidutav karvajalg Tinker-Penny, tema koplis teismelise tempe tegev varsaneiu Doris, kanad ja kalkunid, Muki ja Otto (kellest üks pole koer ja teine vasikas), vana pahur Tõnn ja alpaka Paula, kes uudistab külalisi küll lähemalt, kuid võib sülitada (samal ajal on tal valvata 5. juulil sündinud väike Arabella).

Legendaarne «kärutädipuder»

Talukohvikus saab kohalikku eelmisel aastal taevani kiidetud kärutädiputru (mujal tuntud ka mulgipudruna) ning vahvlid valmivad otse leti kõrval. Küüniniidul on pühapäevaks plaanitud veel palju tegevusi lastele ja suurematele ning ruumi on jäetud isegi üllatusteks. Eelmisel aastal külastas talu päeva jooksul ligikaudu 600 inimest (kõige kaugem külaline oli Austraaliast) ning ka sellel aastal ollakse suureks huviks valmis. Külastajatel palub Küüniniidu rahvas ainult hea ilm kaasa võtta, kõik muu on kohapeal garanteeritud.