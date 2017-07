Kimalase talust saab tumedat metsmett

Kogemustega õpitud mesindus

Sangaste Mesi OÜ on küll alles lapsekingades 2012. aastal loodud firma, kuid traditsioon ulatub tagasi aega, kui taluperemehe Rein Männiste vanematest said 1966. aastal Sangaste metskonna mesinikud, ise on Rein mesindusega seotud aastast 1987. Põlvest põlve antud amet sai praegusel peremehel juba lapseeas selgeks õpitud ning 20-aastaselt töötas ta mesinduses juba professionaalina. Pikk kogemus on teinud praeguse tootevaliku laiaks ja mitmekesiseks – erinevatest meesegudest kuni puidust taruinventarini. Samuti valmistatakse talus mesilasvahast kärjepõhjasid ning kogutakse suira ja taruvaiku.

Päevaplaan avatud talude päevaks

Avatud talude päeval näidatakse külastajatele kärjepõhjamasinaid, tootmisruume ja seadmeid ning seletatakse praktiliste näidete varal huvilistele kuidas mesi tarust purki jõuab. Igal täistunnil toimuval ringkäigul räägitakse otseloomulikult mesilastest ja mesiniku ametist ning degusteeritakse erinevaid mesindussaadusi, välja selgitatakse ka külastajate lemmik meesegu. Pärast magusat külastust on võimalik kaasa osta värskelt vurritatud mett ning hea õnne korral ehk ka ise näha, kuidas meevurr töötab.

Selleks, et kellelgi igav ei hakkaks ning mesine päev veel lõbusamaks muuta, toimub kohapeal ka discgolfi viskevõistlus - 15 meetri pealt tabades saab auhinnaks purgi mett. Külastamise päeval tegeleb huvilistega järgmise põlvkonna mesinik Robi Männiste, kes perefirma heaks käekäiguks üldjuhul pakendamise ja kärjepõhjamasinatega vaeva näeb.

Eelmisel aastal külastas Kimalase talu üle 200 inimese, ka sellel aastal on Sangaste Mesi valmis kõiki naerulsui vastu võtma ning tuletab eelnevalt meelde, et “mesi on hea!”. Männiste pere tegemistega on võimalik tutvuda 23. juulil avatud talude päeval ja nende kodulehel.

