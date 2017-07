Kasside toit olgu sarnane äsjapüütud hiirte ja lindudega

„Nüüdisaegne elukorraldus on viinud lemmikloomad kaugele nende loomulikust elukeskkonnast, nende vabadust piiravad kitsad elamistingimused ja nad söövad ületöödeldud ülimalt pika säilivusajaga poetoitu, mistõttu nende tervis kannatab ja omanik maksab loomakliinikutele pahatihti suuri summasid. Stressis on nii loomad kui ka omanikud. Eriti puudutab see kasse, kes on tegelikult kitsalt kohanenud toore liha sööjad, kuid ei saa oma toidulaua suhtes omanikele soovitusi anda,” selgitab Ruul. Kuna tema enda kass sai kuivtoidust raskekujulise allergia, on ta ennetava toitumise edendamisele pühendanud palju aega ja energiat. „Ma küll nõustan ja tegelen lemmikloomade loodus- ja nõelraviga tagasihoidlikul määral praegugi, aga esikohale olen seadnud sellise kassitoidu väljatöötamise ja tootmise, mida tarbiv loom ei vajakski arsti abi,” tutvustab ta enda tegemisi. Kõige sagedamini esinevad kassidel allergiad, põie- ja seedeprobleemid, kuid ravi järel ilmneb haigus tihti uuesti, põhjuseks vale toitmine. „Kassid on saagipüüdjad, kes peavad saama värsket liha. Ja kui rämpstoitu tarbiv inimene jääb haigeks, siis miks peaks see kasside puhul teisiti olema. Inimesed ei arvesta, et tegelikult peaks kassid saama vaid toortoitu. Poodides ja ka loomakliinikutes müüdavad kassitoidud pole just see, mida nad tegelikult vajavad,” on Ruul kriitiline.

Kassi ideaalne söök on tema veendumuse järgi hiir või lind, kelles on umbes 70% vett, 20% valku, 7% rasva ja 2% süsivesikuid. „Kassid on kehvapoolsed joojad, sest neil puudub januinstinkt ja seetõttu on just toidus sisalduv vesi neile väga tähtis. Poetoidus on vett aga lausa seitse korda vähem kui näiteks hiires. Toorele lihale lisaks vajab kass ka saagis sisalduvaid luid, milles on tema organismile tarvilik kaltsium ja vitamiinid. Nii ei olegi õige oma lemmikut toita näiteks ainuüksi kanafileega, sest osa toitaineid jääb saamata. Sama kehtib kala kohta.”

Pakitoitudes sisalduvad enamasti taimsed valgud (kõige kasutatavam on soja) pole täisväärtuslikud, sest põhjustavad kassidel ainevahetushäireid ja loomse valgu nappus vähendab kassi vastupanuvõimet. Sageli inimesele kõlbmatutest jääkidest tehtud ja kuumtöödeldud toidud põhjustavad loomadel vaevusi, näiteks allergiaid. Töötlemise tagajärjel muutuvad isegi algselt kvaliteetsed toitained sedavõrd, et neis tekivad looma jaoks kehavõõrad ained. Ja paraku kehtib eelnev Ruuli kinnitusel nii tavapoodides kui ka loomakliinikutes pakutavate kallimate kassitoitudegi kohta. Küsimusele, kuidas loomatoitude importijad tema ponnistustesse suhtuvad, vastab Ruul napisõnaliselt, et mitte just positiivselt. Kui poetoidust pole pääsu, soovitab ta eelistada kvaliteetseid konserve kuivtoidule, sest esimene sisaldab rohkem vett. „Kuivtoidu peal elavad kassid kannatavad väga sageli veepuuduse all. Piim pole samuti kassidele soovitatav, nad on loodud sööma toortoitu, milles on piisavas koguses vett. Kui kass on juba kuivtoidusõltuvuses, on teda sellest raske võõrutada põhjusel, et toidus on keemilised maitsetugevdajad, aga järkjärguline üleminek toortoidule on täiesti võimalik. Kuivtoidus on 30% süsivesikuid, mis moodustavad pahatihti veel ka väheliikuva kassi naha alla rasvkoe. Tervislikus kassitoidus on süsivesikuid alla 10%. Suur osa kassidest ei näri kuivtoitu, mistõttu on neil palju igeme- ja hammaste haigusi. Isegi kõige hoolivamad loomaomanikud ei aima, et nende lemmikud kannatavad pahatihti varjatult. Süsivesikud rikuvad paljudel kassidel veresuhkru ja insuliini tasakaalu, mis põhjustab suhkruhaigust, süsivesikute liigsus soodustab ülekaalulisust,” hoiatab Ruul.