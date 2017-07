Aeg teha suviseid külve

Värskeks salatiks võib kasvatada köögivilju, mis valmivad paari-kolme kuuga. Soovitan katsetada ka spinati- ja põldkapsasrohu taimede kasvatamist anumates terrassil ja rõdul.

Hiina kapsas ehk pekingi lehtnaeris (Brassica rapa subsp. pekinensis) kuulub ristõieliste sugukonda ja on üheaastane rohttaim. Kasutatakse enamasti värskelt, sisaldab valku, C-vitamiini ja mineraalaineid.

Aedspinat (Spinacia oleracea L.) kuulub maltsaliste sugukonda, on üheaastane rohttaim. Spinatilehed sisaldavad mitmeid vitamiine ja mineraalaineid. Kasutatakse pirukate, suppide valmistamisel. Sobib ka külmutamiseks.

Põldkapsasrohi ehk naerishein (Brassica rapa L. em. Metzg) kuulub ristõieliste sugukonda, on üheaastane rohttaim. On mahlakas, kergelt vürtsise maitsega, lehtedes on palju C-vitamiini. Kasutatakse värskelt.

Kirjeldatud köögiviljade kasvatamine on üsna sarnane. Kasvukoha ettevalmistamisel on soovitatav kasvuala kaevata või peenar kobestada, korjata välja umbrohujuured. Seejärel pind tasandada rehaga. Spinatit ja põldkapsasrohtu võiks proovida kasvatada suuremates taimepottides või anumates. Anumate täitmiseks on soovitatav kasutada köögiviljade kasvatamiseks sobivat universaalset kasvuturvast.

Seemnete külv

Hiina kapsa seemned külvatakse juuli algusest alates kuni juuli keskpaigani. Peenrale külvil on reavahe 45–50 cm ja taimede vahe reas oleneb sordist. Taimede kasvutiheduse määrab sort – kui tugeva kasvuga on taimed. Spinati- ja põldkapsasrohuseemnete külvil tasub vaadata ka pakendil olevat külviskeemi. Anumatesse külvi võib teha tihedama, sel juhul on saaki hea korjata just noorte taimedena. Selline noortaimede kasutamine salatiteks on väga levinud ja huvitav. Pärast külvi on vaja kasta.

Kasvuaegsed tööd on mulla kobestamine, umbrohutõrje (kõplamine) ja kastmine. Taimi on soovitatav kasta hommikupoolikul. Hiina kapsa taimed vajavad korra pealtväetamist, selleks on soovitatav kasutada köögiviljataimedele sobivat vedelväetist koos kastmisveega. Taimi väetatakse 3.–4. nädalal pärast tärkamist.

Kui taimed on 3–5 pärislehe faasis, siis tuleb Hiina kapsa taimi harvendada. Hiina kapsast võivad ohustada kapsakärbes ja lehetäid. Soovitatav on kasutada looduslikku taimset ekstrakti NEEMAZAL-T/S, kasutusõpetust vaadake infolehelt. Anumates kasvavad taimed vajavad tihedamat kastmist.

Saagi koristamine

Saaki koristatakse valikuliselt, spinati ja põldkapsasrohu anumates kasvavate noorte taimede lehti lõigatakse värskeks salatiks juba siis, kui taimede kõrgus on 10–15 cm.

Hiina kapsa saak valmib olenevalt sordist 60–70 päeva pärast peale külvi, alumisi lehti võib võtta paarikaupa taimelt ja kasutada toiduks. Pea lõigatakse juurelt nii, et see oleks kompaktne. Hiina kapsas säilib värskena lühikest aega.

Sooovitan sorte, milliseid olen ise kasvatanud ja saanud suurepäraseid tulemusi.

Hiina kapsas ’Capitol’ F1 on keskvarajane sort sügiseseks saagiks. Pea on suur, tihedalt keerdus, kaal 1,5–2,0 kilo. Külvatakse juulis.

Aedspinatit ’Virofly’ sobib kasvatada ka sügiseseks tarbimiseks.

Põldkapsasrohu ’Green Boy’ mahlakad lehed on pehme ja kergelt vürtsika maitse ning väga kõrge C-vitamiini sisaldusega, neid kasutatakse salatites.