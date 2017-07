Kibuvitsaõitest saab aromaatse tee

Neitsi Maarjat on nimetatud ka „okasteta roosiks”, kes uskumuse kohaselt vabastatud pärispatu mõjust. Kuna roosi on nimetatud neitsi Maarja lilleks, siis kibuvitsas on nähtud deemoni- ja nõidusevastast taime. Seda taime on seostatud Kristuse kannatustega (kibuvitsakroon).

Eestis on kibuvitsa peetud maagilise väega pühaks taimeks, mis maja juures kasvades kaitseb pikselöögi eest.

Vahemere maades on aastasadu kibuvitsa kasvatatud lõhna- ja kosmeetikatööstuse vajadusteks. Lõuna-Prantsusmaa ja Bulgaaria on suured kibuvitsakasvatajad ja Bulgaaria on suur kibuvitsaõli tootja. Ühe kibuvitsaõli kilogrammi tarvis läheb vaja 3000–5000 kilo kibuvitsaõisi.

Eestis ja Skandinaavia maades kasvavad kibuvitsasordid on eriti väärtuslikud. Marjasaagi ja vitamiiniväärtuse poolest on eriti lopsakas ja väärtuslik kurdlehine kibuvits (Rosa rugosa). Selle tunneb ära tumeroheliste kurruliste lehtede, jõudsa kasvu, tihedaogaliste varte ja suurte kibuvitsamarjade järgi. Looduslikult kasvab see meelsasti mererandadel. Kibuvitsast kõlbavad kasutada lehed, õied ja marjad.

Korjamisaeg

Praegu on kibuvitsadel õitsemise aeg. Õied on kaunid ja healõhnalised. Kibuvitsaõisi (ka lehti) kogutakse kuiva ja kergelt päikesepaistelise ilmaga. Jälgige, et korjatav materjal oleks värske ja hea kvaliteediga (mitte auklik ja koltunud). Kogumisnõuks võiks olla korvike, sest sealt käib tuul kenasti läbi. Kuna õied on väga tundlikud, tuleks need kiiresti pärast korjamist seada kuivama. Kuivatada on parem soojas ja õhurikkas, päikese eest varjatud kohas. Laotage maha puhas paber ja õied sinna peale nii, et need ei oleks hunnikus, vaid ühtlaselt hõredalt üksteise kõrval. Iga päev võiks segada paksemaid kohti. Vähemalt nädalaga on teie saak kuiv, kauni värvi ja imehea lõhnaga.

Kui õied on täiesti kuivad (krõbisevad), tuleks need pakendada kindlasti õhukindlalt, kas vastavasse kotti või nõusse. Kuiv droog on väga niiskustundlik ja pleekub valguse käes. Kui valgus ja niiskus saavad ligi, kaob õite hea aroom ja värvus muutub tuhmilt pruuniks. See on selge märk, et droogi väärtus on nullilähedane.

Praegu on veel hea aeg ka kibuvitsalehtede kogumiseks ja kuivatamiseks, valida tuleks noored ja terved lehed. Muidugi veel parem ja õigem aeg olnuks enne õitsemist.

Tehke teed

Õitest ja lehtedest saab imehea ja ilusa värviga aromaatse tee. Õied on väga eksklusiivsed ja samal ajal soojad ning sõbralikud. Tee tegemisel soovitan kasutada väga puhast vett ja klaaskannu. See toob välja kibuvitsaõite peened maitsenüansid ja annab teele sära. Teel lasta tõmmata mitte üle 5 minuti. Kurnata kohe ja juua kuumalt. Võib maitsestada oma soovi kohaselt, kuid naturaalselt on tee veelgi mõnusam.

Tee valmistamisel võib lehti ja õisi segada, samuti võib teed teha nii õitest kui ka lehtedest eraldi. Kibuvitsa lehti ja õisi sobib segada teiste vähem lõhnavate ravimtaimedega, millest tahate teed teha. Samuti võib kibuvitsa aromaatseid ja kauneid õisi kasutada teiste jookide maitsestamiseks ja kaunistamiseks, ka rahustavate vannide tegemisel on need omal kohal.