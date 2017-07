Noor Virumaa künnimees Võrumaal võistlemas

Kuigi põllumeestele vajaks tutvustamist viiekorpuseline Kvernelandi pöördader, mille kõik reguleerimised tehakse traktorikabiinist (see tulevikuader reguleerib ise adra töölaiust olenevalt põllu kujust), on huvipakkuv noorima kündja, 13aastase Andres Tamme lugu.

Mullu oli ta Võrumaa põllumeeste kündi jälgimas koos juhendaja ja künnimeistri Raido Kunilaga. Kohtunike kõrval nägi ja kuulis noormees, mida künnivõistlustel hinnatakse. 2016. aasta septembris kündis Andres Olustveres noorte künnivõistlustel Raido Kunila võistlustraktori ja adraga ning saavutas elu esimesel võistlusel 27 osavõtja seas tubli 9. koha.

Kevadel andis Baltic Agro kasutada traktori John Deere 5100M, Kaspar Järvala vana Kvernelandi võistlusadra, mida täiustati Raido Kunila võistlusadra järgi. „Tegime minu adra järgi, midagi uut ei hakanud välja mõtlema. Freesimis- ja treimistööd tehti osaühingus Rakvere Põllumajandustehnika,“ selgitab Raido Kunila. Traktoril olevate embleemide järgi on Andres Tamme kündmist toetamas ka Muuga-Laekvere kool, Laekvere vallavalitsus ja Tammetõru talu.

Niiviisi ühiselt ja suurema kärata on lühikese ajaga edenenud noore künnimehe tiim. Andres alustas traktorisõitu õige varakult isa süles ja teeb nüüd talus kõiki masinatöid. Tagasihoidlik noormees õpib ka koolis hästi ja on aineolümpiaadidel häid tulemusi saavutanud. Oleks vaid tõsiseid künnihuvilisi noori rohkem ja leiaksid nad samasugust toetamist. Võrumaa künnivõistlustel oli juhendajatel lubatud otse künnivaol atra reguleerida ja nõu anda. Võrumaa künnivõistlused on 19 aastaga arenenud heaks künnikoolituseks.