Kauksi Puhkemaja võlub looduse ja toiduga

Kui mõne aasta nautisid Aivar ja Piret niisama Kauksi kaunist loodust, siis jõudis ka neile pärale Kauksi võlu turismipiirkonnana. „Hakkasime turismiga tegelema, sest midagi oli vaja teha,” räägib Piret.

2000. aastal valmis esimene kahe magamistoaga puhkemaja, mis kannab Suure maja nime. 2003. aastal kerkis Väike maja ja seejärel suitsusaun. Hoovis asunud lodu kohale, kus polnud võimalik murugi niita, kaevati tiik. Vesi on seal üle pea ja saab paadigagi sõita. Tiiki on elama toodud ka kalad. „Nii me vaikselt arenesime, laenu ei võtnud, kõik, mis teenisime, investeerisime tagasi,” räägib Piret.

Tema sõnutsi võtsid turistid talu kohe omaks ja neid on käinud algusest peale. Kuna Piretil on aastatega juba kogunenud turismiäris paras kogemus, siis küsitakse tema käest nõu. „Ma ikka ütlen, et käivitamine võtab paar aastat aega ja alles kolmandast-neljandast läheb asi käima,” räägib ta.

Uusima majana valmis 2011. aastal Päsari maja. Nimi tuleb talukoha nimetusest – Paesaare talu, millest on kohalikus keelepruugis kujunenud Päsari. Maja esimesel korrusel on peosaal, köök, duširuumid ja WC-d. Teisel korrusel on kahe- ja kolmekohalised toad.

Sakslane naudib loodust ja musta leiba

90 protsenti klientidest on Eestist, neist omakorda üle poole Tallinnast. Edasi tulevad juba külalised Narvast ja Tartust. Välismaa turistid pärinevad valdavalt Venemaalt ja Saksamaalt.

Enamik kliente leiab tee Kauksi Puhkemajja omal käel. Veerand klientidest broneerib booking.com internetikeskkonna vahendusel.

Läinud aasta täituvus oli keskmiselt 22 protsenti. Voodikohti on kokku 28. Aga see protsent ei sisalda külalisi, kes tulevad lihtsalt sööma või pidutsema. „Mina olen väga rahul,” kinnitab Piret. „Me oleme juba sellises vanuses, et üldse ei paanitse. Kui kliente pole, siis saan aiatöid teha.”

Juulikuus peab Piret leidma aiatöödeks siiski aega klientide kõrvalt, sest majad on broneeritud. Ta tunnistab, et polegi sellist kuud, kus kliente üldse ei ole. Ka talvel korraldatakse pidusid ja Peipsile suunduvad kalamehed vajavad öömaja. Ehku peale pole mõtet tulla, ikka peaks ette helistama ja voodikoha broneerima.

Suviti on kliente, kes peatuvad pikemalt. Üks perekond käib juba 12 aastat. Alguses oli ema kahe tütrega, nüüd on lisandunud kolm tütretütart.

Saksa turist tahab Pireti sõnul looduses olla ja kasutab liikumiseks palju jalgratast. Vestluse ajal tuleb üks selline Pireti juurde ja tunneb huvi rukkileiva vastu. Piretil on oma juuretis ja ta valmistab leiba ise. Turistile maitseb leib hästi, ta on väga tänulik ja ostab seda ka kaasa.

Piret on palganud koka, kelle ta kutsub suuremate ürituste puhul endale appi. Kui on väiksemad seltskonnad, siis teeb ta süüa ise. Piret ei pelga üksikuid kliente, kes tulevad lihtsalt sööma. „Võib ka kaks inimest tulla ja ma teen süüa, aga kõik on ettetellimisel,” sõnab ta.