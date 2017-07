Jakob Tammela: mesilaste juurde minnes panen käe taru katusele ja ütlen neile tere

Kuidas on kujunenud teie klientuur, kui palju neist on n-ö püsikunded, kui palju juhuslikke ostjaid, näiteks turul? Kas keegi on olnud teie truu kunde aastakümneid?

Mee turustamine on ka omaette suur teema. Minul pole sellega kunagi raskusi olnud. Võib öelda, et minu klientuur on üle kogu Eesti. See on pikkade aastate jooksul niiviisi kujunenud. Kuna turustan mett Tartu vanas turuhoones igal sügisel 1. oktoobrist, on mind lihtne leida. Mett müün ise, sest mulle meeldib inimestega suhelda ja vastata nende arvukatele küsimustele. Kahjuks ei jätku mett alati niipalju, kui on soovijaid. Rõõmu teeb, kui vahel tuleb mõni meeostja ja ütleb, et tema juba lapsena käis ema või vanaema käekõrval mett ostmas. Need on toredad hetked. Tihti on meeostjate teadmised meest nigelad. Ei teata, et korralik mesi peabki kristalliseeruma, ei teata, et tahkes mees on meekristallid ehk terad, mitte aga suhkruterad. Ei teata sedagi, et tahke mesi jaguneb peene- ja jämedateraliseks. Jämedateraline mesi saadakse, kui kristalliseerumine toimub aeglaselt ja meekristallidel on aega ja ruumi kasvada. Kõik need on head meed, olgu siis jämeda- või peeneteraline mesi.

Mida mesinikutöös enim naudite?

Mesindus ei ole alati füüsiline töö, siin on palju loomingulisi momente, mis annavad sellele tööle ilusa värvingu. Tore on, kui leiad mõne küsimuse puhul õige lahenduse ja viid selle ellu.

Raskusi mesinduses ei pane tähelegi, sest see on enda valitud tee. Olgugi, et vahel õhtuks oled rampväsinud, kuid see on meeldiv väsimus. Rõõmu valmistab, kui noor ema on munele hakanud ja seda head meeleolu jätkub pikemaks ajaks.

Alati kui lähen taru juurde, panen käe katuse peale ja ütlen mõttes neile: „Tere, sõbrad, kuidas elate? Tulin teile külla parimate soovidega.” Nii vast ongi nendega mingisugune side loodud. Siis tegutsen edasi ja teen, mida vajalikuks pean.

Millest üks mesinik unistab?

Kui mesinikke iseloomustada, on kõik nad enamasti rahulikud ja tasakaalukad inimesed. Teisiti see ei saakski olla, sest tegeldakse ikkagi elusolenditega. Samuti on mesinikevahelised suhted korrektsed ja viisakad. Kui oleme alati sallivad teiste inimeste suhtes, on kogu meie minevik suur heade mälestuste paradiis, kust ei saa meid keegi välja ajada.

Elus on kaks ilusat asja – need on mälestused ja unistused. Millest üks mesinik unistab? Eks ikka sellest, et oleks mesilastele soodne suvi. Et pered oleksid tugevad, et sülemid metsa ei lendaks ja mesilased koguksid sügiseks korraliku saagi. Või siis üllataksid kehval suvel hea saagiga. Aga mesinik kui loodust armastav inimene ei tohi kunagi ahneks minna, vaid peab leppima sellega, mis loodus annab ja võimaldab. Edu pandiks on aga mesiniku oskused, teadmised ja kogemused. Seega tuleb end pidevalt täiendada ja mesila päevikusse kirja panna kõik juhtunud möödalaskmised. Hiljem võib neid vigu analüüsida ja teha vastavad järeldused.