Esimene Baltikumi rasketehnikajuhtide võistlus toimub Lätis

«Soovime selle võistlusega lükata ümber stereotüüpse kujutluspildi traktoristist ja näidata, et masinaoperaatori amet on tõsine töö, milleks on vaja teadmisi, kutseoskusi ja ka annet,» sõnas Baltikumi operaatorite võistluse korraldaja Jānis Vīksna. «Võistlus annab võimaluse ametivendadega mõõtu võtta ja kogemusi jagada ning kohtuda tööstusharu asjatundjatega teistest Balti riikidest,» lisas ta.

Võistlusmasin Caterpillari ametliku edasimüüja Avesco ASi tegevjuhi Jan Berkovitchi sõnul on operaatorite võistlustel Eestis alati palju osavõtjaid olnud. «Nüüd korraldame seda võistlust aga rahvusvahelisel tasandil. Seepärast kutsun kõiki Eesti tööstusettevõtteid üles olema osavõtlikud ja toetama oma masinajuhtide osalemist võistlusel, ehkki on teada, et september on meie valdkonnas alati olnud väga kiire aeg,» sõnas Berkovitch.

Osalemiseks

Avalduse saab esitada elektrooniliselt 10. juulist kuni 15. augustini Avesco Eesti kodulehel. Osalemisavalduse saavad esitada kõik mis tahes marki ja tüüpi tööstusmasinate professionaalsed juhid, kes töötavad Baltimaade piirkonnas registreeritud tööstusettevõttes, on vähemalt 18-aastased ja kellel on autojuhiluba või juhiluba traktori tüüpi masinate juhtimiseks. Ühest ettevõttest võib osalemisavalduse esitada kuni kaks inimest. Igast Baltikumi riigist saab osaleda kuni 20 masinajuhti. Võistlus toimub Avesco Baltikumi kontoris Lätis aadressil Ziedu Gravas, Mārupe piirkond.

Auhinnaks

Iga riigi parim operaator saab reisivautšeri kahele Malagas asuvasse Caterpillari demo- ja koolituskeskusesse (MDLC), mis on üks maailma kõige moodsamaid väljaõppekeskusi. Parima masinajuhi tööandja saab auhinnaks reisi Hispaaniasse.