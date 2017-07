Kuusiku katsekeskus on talupidajale kasulik ja vajalik

Igaühele midagi

Raplamaal asuv Põllumajandusuuringute Keskuse Kuusiku katsekeskus on teiste keskuste (Viljandi, Võru ja Saaremaa) kõrval unikaalne oma põllumajanduspargi poolest. Park kujutab endast lappideks jaotatud – ligi 5 hektari suurust – maa-ala, kus igal sordil ja liigil on oma teabetahvel taimeinfo ja ajalooga.

2004. aastast alates on põllupargi missiooniks olnud põllumajanduse ja maaelu propageerimine valdkonnavälistele inimestele, sealjuures on eriti tähtis sihtgrupp lapsed, kelles loodetakse juba varakult looduslembust esile kutsuda.

Ühena neljast erinevast katsekeskusest tegeleb Kuusiku sordiosakond põllumajanduslike katsetega, mille eesmärgiks on välja selgitada millised vilja-, rapsi- või kartulisordid on eesti tingimustes parimad – sellest tulenevalt koostatakse ka soovituslik sordileht. Kuusiku keskuse valdkonnaks on teravilja-, köögivilja-, puuvilja- ja marjakasvatus ning iluaiandus.

Eesmärk jõuda inimesteni

Katsekeskuse juhataja Viktor Lepiku sõnul registreeriti end avatud talude päevale tutvustamaks otseselt põllumajandusega mitte seotud inimestele, et peale talunike on olemas ka teadusasutused ja katsekeskused, kellel on tavakodanikule palju kasulikku pakkuda (mullauuringud, kemikaalide analüüsid, pestitsiidid jne). Nii pakubki katsekeskus näiteks erafirmadele analüüse sortide või preparaatide kohta.

Katsekeskuse nähtavamaks muutmisega tegeletakse aastaringselt. Nüüdsama toimusid 20. juunil iga-aastased põllupäevad ning 12. juulil leiab aset juba Viljandi Katsekeskuse põllupäev. Eesti põllumajanduse efektiivsemaks muutmisel on katsekeskustel oluline roll ning Kuusiku juhatajal Viktor Lepikul on hea meel, kui rohkem inimesi sellest osa saab. Avatud talude päeval tutvustataksegi põlluparki, selles kasvavaid taimi ning nendega tehtavaid katseid.