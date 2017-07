Väiketootjad saavad alates juulist professionaalset konsultatsiooni

Viimastel aastatel on Eestis kiire tempoga lisandunud talusid, kus põllumajandussaadusi arendatakse eriilmelisteks toodeteks. Kuna seni ei olnud väiketöötlemise alal ühtki kutsetunnistusega konsulenti, on paljudel neist puudunud võimalus saada head nõu valdkonna spetsialistilt. See omakorda ei võimaldanud nõuandeteenustele rakendada maaelu arengukava vahenditest antavat nõuandetoetust.

Konsultandi töö eesmärgiks on anda kliendile erialast nõu. Lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast koondab ja edastab konsultant kliendile vajaliku teabe ning juhendab klienti, arvestades ta vajadusi, soove, võimalusi ning piiranguid.

Suur kogemuspagas

Peeter Balõnskil on pikaajalised kogemused tootearendajana ja tehnoloogina Meieri Tootmise AS-is, Maag Piimatööstuses, Tallinna Piimatööstus AS-is ja samuti Läti ja Leedu piimatööstustes. Ta on tegelenud nii olemasolevate toodete kvaliteedi parandamise kui ka uute toodete arendamisega ning töötanud välja hulga erinevate maitsetega jogurteid, kohupiimakreeme, kodujuuste, laabijuuste, kohukesi ning ka maitsvaid kohupiimakreeme kisselliga. Lisaks on ta juhtinud mitmete tootmisliinide käikulaskmist ja töösse juurutamist.

«Need väljakutsed on olnud just niisugused, mis juurutamisel annavad rahulduse ja energia aina edasi minna» sõnas Balõnski, kes on töötanud ka viinatööstuses, kus ta arendas välja ja juurutas alkohoolseid tooteid (viin, liköörid, džinn, glögi jpm) ning erinevaid siirupeid. Samuti on ta teinud pika teenistuskäigu jooksul Eesti Maaülikooli Polli katseuuringute tehases koostööd üle 40 koostööpartneriga, kellega koos juurutati ja toodeti mahlu, püreesid, mahlajooke, marjajahusid ja veel palju muud, mida olemasolevad seadmed ja loov mõistus genereeris. «Polli katseuuringute tehases sai selgeks kui palju abi väiketootjad siiski vajavad ja kui sul on sellel alal kogemused, siis tekkiski mõte neid laiemalt jagada», selgitas Balõnski oma koostööd MES nõuandeteenistusega.

Maksta tuleb ainult omaosalus

«Põllumajandus- ja maamajandustootjatele pakutavad nõuandeteenused on maaelu arengukava vahenditest toetatavad kuni 90% ulatuses nõuandeteenuste hinnast. Nõu saaja maksab ainult omaosaluse ning nõuandetoetuse taotlemisega tegeleb MES», selgitas MES nõuandeteenistuse juht Leho Verk, miks on mõistlik kasutada nõuandeteenistuse konsulentide teenuseid.

Toetuse saamise nõuded

Nõuandetoetust on võimalik saada põllumajandusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad ning on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

Olenevalt nõustamisvaldkonnast on nõuandeteenused toetatavad valdavalt 90% ulatuses, finantsnõuanne kuni 50%. Väikestele ja alustavatele ettevõtetele mõeldud mentorlus on toetatav 100%. Nõustamisteenuste osutamise toetamist rahastatakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest.

Allikad: Maaelu Edendamise Sihtasutus ja MES Nõuandeteenistus.