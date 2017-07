Peipsimaa maitsete aasta käib täie hooga

Algas kõik sellest, et Peipsi järvega piirnevatest omavalitsustest koosnev Peipsimaa valiti maaeluministeeriumi korraldatud konkursil 2017. aasta Eesti toidu piirkonnaks. Kohaliku toidu tutvustamiseks valitakse nimelt juba teist aastat välja üks Eesti toidu piirkond, mille toidule ja toidukultuurile pööratakse aasta jooksul suuremat tähelepanu.

Eelmisel aastal sai õiguse oma saart ja sealseid maitseid tutvustada endale Hiiumaa. Peipsimaa maitsete aasta projektijuhi ja Peipsimaa Kogukonnaköögi eestvedaja Triinu Akkermanni sõnul said peipsimaalased sealt nüüd head eeskuju võtta. „Hiiumaa väiketaludelt ja omanäolistelt pisikestelt söögikohtadelt on alati palju õppida olnud. Käisime seal oma ettevõtjatega lausa õppereisil ja panime paljugi kõrva taha,” tõdeb ta. Samal ajal sai selgeks, et ega hiidlaste toidukultuuri mandrile transportida pole võimalik ja igal piirkonnal on ikka oma eripära. Pealegi on kohalike tootjate toit alati maitsvam kui kaugelt toodu.

Peipsimaa maitsete aasta algas 1. mail ja lõpeb täpselt aasta pärast ehk siis 1. mail 2018. Algas see 30. aprillil Alatskivil rahvaüritusega, milleks oli Peipsi Toidu Suur Pidu. Peipsimaa piirkonna eri paigust tulid kokku toidu tootjad ja pakkujad, et ennast laadal näidata. Külastajaid oli palju ja osalised jäid väga rahule.

1. mail toimus Peipsimaa maitsete aasta ametlik avamine kutsutud külalistele Alatskivi lossis. Tänavu on kõik Peipsi toidu traditsioonilised ettevõtmised Akkermanni ütlust mööda saanud pisut pidulikuma varjundi. Viimati valiti Peipsi toidusuveniir. Konkursile laekus 12 toodet, millest võitjaks osutus meepräänik kaneeli ja koriandriga, millel uhke Peipsimaa muster peal ja mida on nüüd tore külalistel meenena koju kaasa viia. Ehkki päris ohhoo-efekti korraldajate meelest konkursil ei olnud, andis see hulga mõtteid kohalike meenete edasiarendamiseks.

Peagi toimub teist korda peetav Peipsi järvefestival, mille käigus 6.–15. juulini korraldatakse üritusi Peipsi eri sadamates Vasknarvast Värskani välja. Igas sadamas kostitab inimesi kohaliku toiduga mõni sellekandi ettevõtja, toimuvad lodjasõidud, õpitoad ja kontserdid, lisaks kalurite päevad 9. juulil Lohusuus ja 15. juulil Varnjas. Lohusuus leiab sellal aset järjekorras juba 15. Peipsi kalasupi konkurss, kus saavad osaleda kõik need, kel tagataskus mõni seni salajas hoitud põnev kalasupiretsept.

Peale selle on Setomaal 12.-13. augustil sarnaselt kõikjal toimuvate kohvikute päevadega Kostipäiv ehk Setomaa kohvikutepäev Seto Külavüü eri paigus, kus rahvas saab oma toidutegemise oskusi näidata. Iga-aastastel sibula- ja kalalaatadelgi on seekord rohkem Peipsimaa eripära ja kultuuri välja toodud.

Eriti põnevaks peaks kujunema 12. septembril ERMis korraldatav Peipsi toidu seminar, kus koos selle kandi toidukultuuriga tuleb vaatluse alla sealne joogikultuur. Et viia kõike head ja huvitavat, mis Peipsimaal pakkuda, mujalegi Eestimaal, on kavas septembris-oktoobris korraldada nii Tallinna kui ka Pärnu ja Tartu restoranides Peipsi toidu nädal. „Kui muidu toimib Peipsimaa Eestimaa sahvrina, kust tullakse sibulat, rääbist, jõhvikaid, seeni ja muud head-paremat varuma, siis nüüd tahame näidata, mis eri piirkondade meisterkokad sellest maitsvat taldrikule panna oskavad,” nendib Akkermann.

Kindlasti ootab talvelgi ees Peipsi toitu tutvustavaid üritusi. Tuleval kevadel leiab aga Alatskivil aset järjekorras teine Suur Peipsi Toidu Pidu. Loodetavasti saab Peipsimaa selle aastaga endale tavalisest rohkem tähelepanu tõmmata, võitma peaksid sellest nii kohalikud ettevõtjad kui ka kogu Eesti majandus. Peipsimaa toiduvõrgustikku kuulub juba praegu 20 ettevõtet ja see ring laieneb kindlasti veelgi.