Raiesmik võib metsaomanikule lisatulu tuua

Ravimtaimede kogumine on tema sõnutsi tegevusvaldkond, mis metsaomanikule võib alguses raske tunduda, kui ei tunne taimi ära või pole korjamiskogemust. „Kui sisse elada ja harjuda, võib see kujuneda arvestatavaks tegevuseks,” ütleb Kütt.

Uutest koostööpartneritest oleks huvitatud näiteks ka RemedyWay OÜ. Firma müügi- ja turundusjuht Nelly Vahtramaa räägib, et päevakorral on tootmise laiendamine, üks uus salv, mille komponentideks on mee- ja ravimtaimed, ning vajaminevate taimekoguste maht kasvab.

Meedia mõjub

„Kundede tahtmised erinevad – kes tahab odavamat, kes kvaliteetsemat taime. Aga uus nähtus on, et kui on tegu kvaliteetse ja õigel ajal korjatud vähelevinud taimega, ollakse ostmisest huvitatud ka siis, kui see on kallim,” märgib Kristian Sander. Mis need vähelevinud taimed on? Näiteks on küsitud soo kassiurba, soopihla, kikkaputke, ubalehte ...

Mitu droogide käitlejat räägib, et nõudlus turul on otseselt seotud meediaga. Sirje Aiaots Uuskaubi talust toob näiteks, et kevadtalvel, kui ajakirjas Mida Arstid Sulle Ei Räägi kirjutati, nagu oleks võilillejuurest abi ka meeste eesnäärmehädade puhul, tekkis nõudlusebuum. „Meil oli selleks ajaks võilillejuur otsa saanud. Aga nüüd, kui seda jälle pakume, on ajakirjajutu peale tekkinud huvi vaibunud,” räägib Aiaots.

„Kui keegi rahvaravitseja kirjutab ubalehest, siis kõik tahavad ubalehte, kui naadist, siis naati,” kinnitab seose olemasolu Kristian Sander. „Ettevõtted aga tellivad trende, hetkel teemaailmas olevaid trende. Kui kuskilt tuleb info, et selles ja selles taimes on midagi head, vitamiine jne, siis soovitakse just seda taime ka oma tootesse.”

Sander lisab, et sageli ei lähtuta kauba reaalsest ainete sisaldusest. Näiteks on praegu moes goji-marjad (harilik taralõng), mis vitamiinisisalduse poolest jäävad meie oma metsamarjadele alla.

Rikkad raiesmikud

Muude metsakoosluste kõrval on ravimtaimede mõttes erilised alad raiesmikud. „Õnnelikud võivad olla metsaomanikud, kellel on raiesmikud, imelised taimelavad, mis igal aastal täienevad mõne uue liigiga,” on näiteks öelnud metsaomanik ja taimeravitundja Riita Belouštšenko.

Raiesmik on paik, kus muutunud valgusolude tõttu hakkab kasvama mitmekesine taimestik. Mis just, oleneb kasvukohast ja kooslus aastatega muutub. Katseks üle vaadatud raiesmikel oli see hästi näha: värskelt raiutud kuusiku kohal taimestik alles alustas kasvu, kuid juba oli näha kändude vahel metsmaasikaid. Ravimtaimedest hakkas langi servas ka käbihein silma. Üle kolme aasta tagune raiesmik näitas rikkalikku taimevalikut, kus peale metsmaasika, vaarika ja kõiksuguste rahvaravis tähtsate põõsaste olid näiteks kortsleht, koldrohi, nurmenukk, mailane, angerpist, angervaks, madarad, pune jne.

Poolnaljatamisi öeldu peale, et metsaomanikud saaksid Eesti ühiskonnas vaenatud raiesmikke oma huvides ära kasutada, sealt taimi korjata ja müüa, ütleb MK Loodusravi OÜ juht Margo Kütt täiesti tõsiselt, et tegelikult seda tulekski teha.

Botaanik Ulve Pihlik, kellelt pärineb keskkonnaagentuuri kodulehel olev ravimtaimede ülevaade, näeb ohtu selles, et meil keegi loodusest varutavate ravimtaimekoguste üle arvet ei pea – on võimalus, et korjatakse üle ja tehakse taimekooslustele liiga. Kuid raiesmik on paik, kuhu kohe kasvavad puuliigid peale ja nagunii rohurinde kooslus jälle muutub ...