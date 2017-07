Laadamüüja peab teadma ostja soove

Kaup peab olema Eesti oma

Juuli keskel toimub Eestimaa südames Paides Juulilaat ja augustis Augustilaat, kuhu oodatakse samuti väga erinevaid kauplejaid, sh aiasaaduste müüjaid. Nende laatade korraldaja, Paide Kultuurikeskuse peaadministraator Ülle Laas ütles Maa Elule, et nende kogemusel ootavad külastajad suvelaadalt peamiselt üht: et oleks lai valik kaupa ja et see oleks Eesti oma. „Eelkõige kodumaine omanäoline toodang ongi see, mida suvelaatadelt osta soovitakse. Külastajad soovivad osta kodumaiseid värskeid aia- ja põllusaadusi ning talutooteid. Rõivaste ja jalanõude müüjadki on ikka oodatud, sest ostjatel huvi paistab jätkuvat,” märgib Laas.

Paide ja Järvamaa laatade põhjal võib Ülle Laas kinnitada, et need, kes oma kaupa müüma tulevad, peavad suutma vastata ostjate ootustele, mis on tegelikult üsna lihtsad ja kõigile teada: „Eduka müügi tagab värske ja kvaliteetne kaup, mille hind on tasakaalus ostjate ootustega.”

Aiasaadusi saab müüa festivalil ja vanavaralaadal

Harjumaal Kose lauluväljakul toimub 22.-23. juulil omapärane laat, kus ühendatud on muusika ja mahetoodang – Maheda Muusika festivali mahelaat. Selle raames oodatakse laadale mahekaupmehi, viimane registreerimistähtaeg on 15. juuli.

Kui Koeru antiigi- ja vanavaralaat ootab vaid vanavaramüüjaid, siis Alatskivi vanavaralaadal Vanad Head Asjad kaubeldakse ka looduslähedaste toodetega, nt saab osta kanepi- ja tatratooteid, Peipsist püütud kala jpm. Juuli lõpus Valgas peetaval rahvusvahelisel vanavara- ja käsitöölaadal saab samuti osta-müüa aiasaadusi ja istikuid.

Inimesed on aru saanud, et poes müügil olevad või sadade kilomeetrite kauguselt tulevad aia- ja põllusaadused ei ole alati küllalt kvaliteetsed, nii minnakse laadale otsima kaupa, millel on kohalik hõng juures.

Kuidas oma kaubaga laadal välja paista?

1) Paiguta oma kaup või aiasaadused letile atraktiivselt.

2) Kui kaupa ei ole väga palju, jäta visuaalselt mulje, et seda on palju ja näeb hea välja. Ära paiguta kaupa ühtlaselt letile, vaid nn trepiastmetele, et möödujad näeksid paremini, mida müüd.

3) Müü ainult kvaliteetset ja puhast kaupa.

4) Kasuta letil värvilisi suuri silte, reklaame, pilte.

5) Lisa juurde kauba kohta käiv info.

6) Pane leti kõrvale üles oma ettevõtte või talu tutvustus/pildid. Kui ostjad näevad, kus aiasaadused on kasvanud või kuidas kodus toodangut valmistatakse, suureneb usaldus ja soov kaupa osta.

7) Näe ise hea välja, ole kenasti riides ja puhas – mustad käed (kartulite tõstmisest porised) või määrdunud lett tõukavad ostjad eemale.

8) Vaata, et jätkuks aiasaaduste pakkimiseks ilusat paberit, paberkotte, kilekotte, kaste vms.

9) Ole sõbralik, suhtle ostjatega, kutsu neid ligi kaupa vaatama, anna maitsta või proovida.

11) Vasta ostjate küsimustele.

12) Jaga oma talu või ettevõtte kontaktandmeid, kodulehe aadressi, et inimene saaks hiljem ühendust võtta.

13) Kui müük ei lähe, siis korralda loosimisi, tee eripakkumisi (kaks ühe hinnaga), paku lastele midagi tasuta, ära sunni inimesi ostma, vaid räägi oma ettevõttest, talust, toodangust, kogudes huvilised enda ümber.

Valik laatasid juulis-augustis

Võrumaal 16. juulil – Südamemuusika Festivali laat "Südamest südamesse"

Pärnumaal Toris 16.juulil – suvefestivali „Tori ööd ja päevad“ suvelaat

Valgamaal 21.-22. juulil Tõrva Tulepäevade Laat

Harjumaal 22.-23. juulil Maheda Muusika festivali mahelaat

Tartumaal 29. juulil Vasesepa Talulaat

Põlvamaal 29. juulil Mooste Linalaat

Läänemaal 30. juulil „Lapsepõlvemaagia“ laste laat

Heinakuu laadad kaheksas Eesti paigas

Raplamaal 6. augustil Poti Laat

Lääne-Virumaal 12. augustil Tapa 7. Vorstifestival ja Laat

Saaremaal 19. augustil Randvere Lõbus Kirbulaat

Ida-Virumaal 26. augustil Narva Ajalaat

Tartumaal 26. augustil Kallaste Kala- ja Sibulalaat

Loe rohkem: laadakalender.ee