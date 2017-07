Isa oskuslik suunamine kasvatas pojast põllumehe

„Unistama peab ja ikka suuremalt, et pürgimine selle poole tekitaks sellise mõnusa adrenaliinilaksu,” teab Väike-Maarja valla Liivaküla küla Ööpiku talu 20aastane noorperemees. Selle mõnusa adrenaliinilaksu tunde on temasse süstinud isa oma oskusliku suunamisega.

Nii mäletab Carl ennast juba kolmandast klassist saati toimetamas vanemate talus, kus siis veel loomi peeti. „Isa kõrval töötasin abilisena, söötsin, lüpsin ja vedasin sõnnikut. Kõike tegin, sest isa oskas innustada nii, et töö polnud mulle tüütav, vaid paras väljakutse,” lausub ta.

See, kuidas isa innustas poega oma jälgedes astuma, väärib noormehe sõnutsi vaid imetlust. Tänu sellele teadis Carl juba kaheksandas klassis, et pärast Kiltsi põhikooli lõpetamist läheb ta kutsekooli põllumeheks õppima.

Isa oli Carlist vorminud mitte lihtsalt põllul tööd tegeva mehe, kes tema ettevõttes Vao Ader OÜ seni sulasena tööd teeb, kuni ükskord on aeg ettevõte üle võtta. „Isa süstis minusse sedavõrd eneseusku ja innustas oma asja ajama, et juba kutsekoolis õppimise ajal lõin endale oma ettevõtte Ööpiku Agro OÜ,” täpsustab ta.

Carl jõudis oma ettevõtte loomiseni Järvamaa kutsehariduskeskuses kolmandal kursusel. Siis oli ta kindel, et soovib jätkata teraviljakasvatajana nagu isa. „Oma osaühingus sain hakata arendama oma suunda ja varakult tunda, mis tähendab olla ise oma ettevõtte peremees,” arutleb ta. Peale selle sai ta nii hakata taotlema PRIAst noortele talunikele antavaid toetusi.

Isa ja poeg tegutsevad samadel talumaadel ja sama tehnikaga, kuid piltlikult öeldes omas leivas. Ettevõtete omamine pole neid mitte tülli ajanud, vaid suurendanud hoopis nende võimsust. „Ajapikku oli meie kodutalus loomapidamine asendunud teraviljakasvatuse ja rohusöötade tootmisega ning nüüd teeme seda koos ja aina suurema hooga,” selgitab Carl Zibo.

Noorperemees otsib endale lisaks ka rendimaid. Ikka selleks, et oma osa laiendada ja piirkonnas kõik maad haritud oleksid.

Arenev turg on Zibo sõnutsi just rohusöötade müük, sest neid väikekarjapidajaid, kes eelistavad loomadele heina ja põhku osta, tuleb aina juurde. „Just sellised kitse-, lamba- ja hobusepidajad, kes eelistavad loomi karjatada ja rohusöötasid pigem ostavad. Või ei jagu neil mõlemaks maad, kuid meil on loomapidamisest karjamaid üle. Neile saamegi heina teha,” teatab ta.

Müügiks läheb hästi ka teraviljapõldudelt saadav nisu- ja odrapõhk.

„Talus loomade pidamise ajast on alles kõik söödatootmiseks vajalik tehnika ja on ainult tore, kui saame nendega midagi kasulikku teha,” lisab Carl. Et rohusöödakasvatus tõi eelmisel aastal tulu juba ka noorperemehele, kavatseb ta tänavu koguseid veelgi suurendada.

Kui teravilja ja rohusöötasid toodavad isa ja poeg koos, siis eraldi on Carl Zibol mõttes alustada heinaseemnete tootmist. Ta teab, et kodumaise heinaseemne järele on suur vajadus nii nende piirkonnas kui ka kogu Eestis üldse.