Eestlaste munaisu kasvab

Millal on Eestis kõige rohkem kanu elanud?

1940. aastal oli Eestimaal kasvamas 1,68 miljonit kana ja kukke. Samal aastal toodeti 170 miljonit kanamuna.

Kõige suurem oli kodulindude arv Eestis 1991. aastal, ulatudes 31. detsembri seisuga ligemale 6,8 miljonini. Linde oli 1991. aastal enam suurtootmisega tegelevates majandites (kolhoosides, sovhoosides ja teistes riiklikes majapidamistes), kus kasvatati pea 85 protsenti lindude koguarvust.

Tolleaegsetes suurtes linnukasvatustes kasutati tööstuslikku tüüpi linnukasvatushooneid, kus ühes lindlas oli mõnikord 144 000 kana ja kuni 100 000 tibu. Kodumajapidamistes peeti kanu põhiliselt oma pere tarbeks ja elanikkonna majapidamiste osa munade kogutoodangust Eestis moodustas 15 protsenti.

Kuidas hinnata kanakasvatuse seisu Eestis praegu?

Praegu on Eestimaa munatootmises toimunud oluline tagasiminek. 2016. aastal toodeti meil statistikaameti andmetel vaid 194,1 miljonit muna ja igalt kanalt saadi keskmiselt 278 muna aastas. Umbes 60 protsenti tarbitud munadest toodetakse Eestis, importmunade osakaal on 40 protsendi kandis …

Meil toodetud munadest eksporditakse Lätti 37 protsenti, Leetu 34 protsenti ja Rootsi 12 protsenti. Imporditakse mune põhiliselt Lätist (35 protsenti), Leedust (29 protsenti) ja Poolast (27 protsenti).

Munadega isevarustatuse tase on viimastel aastatel püsinud 64–67 protsendi piires. Eestlaste munaisu on viimasel kümnel aastal näidanud olulist kasvu. Kui 2006. aastal sõi iga Eestimaa elanik keskmiselt 163 muna, siis nüüdseks on see kasvanud 230 munani aastas. Viimastel aastatel on roheliste survel munakanade heaolule rohkem tähelepanu pööratud.

Hollandist alguse saanud kanapuuride pinda suurendati Euroopa Liidu direktiivide alusel meil varem kasutatud 450 ruutsentimeetrilt 650 ruutsentimeetrini. Imelikul kombel uutes tingimustes munevus ei paranenud, vaid hoopistükki alanes.

Miks on kanaliha parim tooraine toidu valmistamiseks?

Kanabroileriliha on tervisliku toitumise seisukohalt kasulikum süüa kui veise-, sea- või lambaliha. Kanabroileriliha on hea aminohappelise koostisega ning seda võib kasutada enamiku liharoogade valmistamiseks. Hinnalt on kanabroileriliha lihttarbijale samuti taskukohane. Eestis toodeti 2016. aastal linnuliha 27 500 tonni elusmassis. Linnuliha osatähtsus kogu Eestis toodetud lihast oli 2015. aastal 23 protsenti.

Kogu aeg on maakodudes peetud ka kanu. Samal ajal on jäänud n-ö vanaemasid maal järjest vähemaks. Kui palju on kodukanade kasvatamine seetõttu Eestis vähenenud?

Kogu minu teadliku elu jooksul on Eestimaa kodumajapidamistes kasvatatud kodulinde. Kuna inimeste arv maal aina väheneb, siis on ka linde kasvatavate memmede-taatide osa linnukasvatajate hulgas oluliselt vähenenud. Põhiliselt kasvatatakse kodumajapidamistes linde oma tarbeks. Praegused noored inimesed enam taludes linde varasemal hulgal ei pea, sest munad ja linnuliha on kõikjal kättesaadav.

Enamik Eesti kaubanduses pakutavatest kanadest ja munadest jõuavad müüki suurfarmidest. Mille poolest erinevad need kodukana munadest?

Kodukanade munadel võrreldes suurtootmises toodetud munadega põhiliste toitainete sisalduse poolest olulist erinevust ei ole. Värviliste munade põhitoitainete kogus on valge munakoorega munadega sama. Muna on küllalt täpselt geneetiliselt paika pandud koostisega. Geneetiliselt on mõjutatud vaid munakoore värvust. Maitseasi on muidugi see, et kodukanamunadel on rebu kollasem kui puurikanade munadel. Puurikanad saavad söödaga värvituid kasulikke vitamiine ja mineraalaineid, kuid koduõues sööb kana klorofüllirikkaid taimi ja muid söödavaid lisandeid.