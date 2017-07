Lembit Paal – rohkem kui ainult põllumees

Viimane laienemine leidis Pajusil aset 2009. aastal suure kriisi ajal, kui Paal ostis oksjonilt pankrotistunud Kütimäe farmi maad. Ta meenutab, kuidas temaga ühise laua taga istusid üks soomlane ja üks Rootsi kapitalile kuuluva ettevõtte esindaja. Alghind oli 2,3 miljonit ja nelja miljoni krooni eest sai ta vara endale. Kuna pank tollal põllumajandusfirmadel kohustusi juurde võtta ei lubanud, pidi mees selle raha sõpradelt kokku laenama ja eraisikuna pakkumise tegema. „Endal pole mul kunagi miljoneid arvel seisnud, aga õnneks on elus ikka häid sõpru elus olnud, kes raskel hetkel abikäe ulatavad. Hiljem sain pangaga asjad korda ja ma pole seda sammu kunagi kahetsema pidanud,” räägib ta.

Nüüd enam kuhugi laieneda pole, sest heade naabritega on kokku lepitud, et teiste valdustesse ei kiputa. Pealegi on läheduses Austria ja Taani kapital, mille võimekus maid kokku osta on mitu korda suurem. Jõgevamaa hindab Paal toidu tootmiseks väga sobivaks piirkonnaks. Ta kuulub ka sealse põllumajandustootjate ühistu juhtkonda. Ainuomanikuks olemine Paalile sobib, sest ta on harjunud ise otsustama ja vastutama, tal pole kommet raskel hetkel kellegi selja taha pugeda. Mis ei tähenda, et ta oma spetsialiste ei kuulaks. Näiteks igal reedel toimub loomakasvatusnõupidamine, kus kõik soovijad sõna saavad. Piimatoomine ongi Pajusi firma põhiline tootmisala ja sissetulekuallikas. Veidi laekub tulu teraviljamüügistki. Kari koosneb tuhandest põhikarjaloomast ja 900 noorloomast. Pajusi Mahetootmise osaühingus on veel ka üle 200 lihaveise. Kokku on sarvloomi seega üle 2100, kellele sööda kasvatamine on omaette paras proovikivi. Haritavat maad väga palju ei ole – 2300 hektari ringis.

Lembit Paal:

Eesti aasta põllumees 2016

Sündis 1962 Kilingi-Nõmmes

Lõpetas 1985 EPA agronoomina

1985–1989 töötas Elva sovhoosis agronoomina

1989. aastast Pajusi kolhoosi peaagronoom

Aastast 2009 Pajusi ABF ainuomanik

1000 põhikarjalooma, 900 noorlooma, 200 lihaveist

Haritavat maad 2300 hektarit

Aasta müügikäive 2,7 miljonit eurot, toodang 800 tonni piima kuus

Annab tööd kokku 50 inimesele, elamist 10 perele

Abikaasa Külli on perearst

Poeg Taavi (31) kaitses doktorikraadi loodusteaduste alal

Tütar Hanna (30) lõpetas Tartu Ülikooli psühholoogina ja Otsa kooli klassikalise laulu erialal, elab Kölnis koos abikaasa ja aastase tütre Heli-Maiga

Poeg Meelis (26) on IT-tehnik

Hobid: ajalugu, vanavara kogumine ja restaureerimine, lõõtsamäng, külaliikumine

Indrek Klammer, kolleeg ja sõber:

Mäletan hästi, et saime Lembituga tuttavaks millalgi 90ndate teisel poolel põllumeestele korraldatud Hollandi reisil. Olime seal siis teistega võrreldes alles noored tegijad ja meil oli omavahel paljustki rääkida ning kogemusi vahetada. Sealt alates sai vastastikku külas käidud majapidamisi vaatamas ja ühiselt ärigi aetud.

Lembit on erakordne optimist ja seda ka põllumehele kõige raskematel aegadel. Temaga kohtudes on tal alati nägu naerul ja see lausa nakatab teisi. Lembitu kõiki tegemisi ja ettevõtmisi ei jõua üles lugeda, jääb vaid imestada, kuidas ta seda kõike jõuab. Tema eestvedamisel on päästetud mitu väärtuslikku vana hoonet, sügiseti korraldab ta rehepeksupäeva, kus vanadele masinatele hääled sisse pannakse ja traditsioone au sees hoitakse. Mõni hea aasta tagasi õppis Lembit ära lõõtspilli mängimise ja see on tal ikka pidulikel üritustel kaasas. Kindlasti aitab õhtune lõõtsamäng tal päevased mured vähemalt järgmise hommikuni unustada.

Oma tegemistes tuntakse Lembitut kui kindla sõnaga meest, enne temalt kindlat vastust ei saa, kui ta on kõik enda jaoks põhjalikult läbi mõelnud. On väga hea meel, et viimastel aastatel on tema tööd laiemaltki märgatud ja kõrgelt tunnustatud. See on mees, kes teab, mis on talupojatarkus ja oskab seda mõõdutundega kasutada. Ainult temasuguste meeste toel saab Eesti põllumajandus ja maaelu püsima jääda.