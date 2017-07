PRIA alustab kontrollkäikudega

Taotlejal või ta esindajal soovitame kohapealse kontrolli toimumise ajal olla kontrolli juures. Kui teavitatakse kontrollist, siis palume hoolikalt kuulata, mis dokumente soovib inspektor näha ja siis need aegsasti välja otsida - sellega saab muuta kontrolli ladusamaks, vältida lisakontrolle ning hoida kokku nii taotleja kui PRIA aega.

Pindala- ja loomatoetuste kontrollide raames teevad oma pädevuse piires kontrolle peale PRIA veel Keskkonnaamet, Veterinaar- ja Toiduamet ja Põllumajandusamet; nõuetele vastavuse raames lisaks Keskkonnainspektsioon.

Seoses läheneva kohapealse kontrolli perioodiga tuletame meelde, et ühtse pindalatoetuse määruse § 5 lg 5 kohaselt ei tohi püsirohumaad hekseldada enne 5. juulit. Nõue on küll ka varasematel aastatel määruses olnud, kuid vajab siiski meeldetuletamist. Sellise erisuse kehtestamise eesmärk on säilitada püsirohumaa elurikkust ja mitte ohustada erinevate loomade, lindude ja putukate elupaiku.

Lisaks tavapärastele meetme kontrollidele tehakse alates käesolevast aastast kohapealseid kontrolle ka püsirohumaa tagasirajamise nõude täitmise üle.

Hoiatuse saanute järelkontroll

Teise uuendusena toimuvad sellel aastal niiöelda «kollase kaardi» saanute järelkontrollid. «Kollane kaart» on teatud toetustel (ÜPT, noore põllumajandsustootja, Natura metsa ja põllumaa toetuste, administratiivses või kohapealses kontrollis tuvastatud väikese pinnaerinevuse (2 ha või 3% ning kuni 10%) eest taotlejale antav ühekordne hoiatus, mille korral ei rakendata pinnaerinevuse eest toetuse vähendamist täiel määral, vaid teatud kordaja võrra (pinnaerinevuse eest tehtavat vähendust vähendatakse 50%-i). Sellel aastal viiakse kõigi 2016. aastal «kollase kaardi» saanud taotlejate juures läbi vastava meetme raames kohapealne kontroll. Kui tänavuse kontrolli käigus tuvastatakse uuesti pinnaerinevus, siis sel aastal toimub sanktsioneerimine tavakorras ning 2016. aastal 50% võrra vähendatud pinnaerinevuse sanktsioon arvatakse selle aasta toetusest maha.

Meeldetuletuseks PLK taotlejatele, et:

1) Poolloodusliku koosluse esinemisala ei tohi niita enne 10. juulit. Kui Keskkonnaamet on andnud nõusoleku, et niitmine võib toimuda alates muust tähtpäevast, või kui muu tähtpäev on ette nähtud kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas, siis ei tohi poollooduslikku kooslust niita enne nimetatud tähtpäeva.

2) Niidetava poolloodusliku koosluse esinemisala, mis on suurem kui 15 hektarit (välja arvatud puisniit), tuleb niita servast-serva, keskelt-lahku või muul meetodil, kui Keskkonnaamet on andnud selleks nõusoleku. Tööde alustamisest tuleb teavitada poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlust kooskõlastanud Keskkonnaameti maahoolduse spetsialisti.

3) Niidetaval poollooduslikul kooslusel on hekseldamine keelatud. Karjatatavat poollooduslikku kooslust, mille kohta toetust taotletakse, on lubatud üle niita või hekseldada üksnes Keskkonnaameti kirjalikul nõusolekul.

Allikas: PRIA infokiri.