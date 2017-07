Pere aurumasinasse ja Ülenurmele!

Eesti Põllumajandusmuuseumis 9. juulil kell 10 algav masinapäev ootab tehnikahuvilisi nii Eestist kui ka väljastpoolt. Lubatud on tulla ka koos oma aurumasina, maamootori, traktori või muu vanatehnikaga.

Juba kell 8 pühapäeva hommikul alustatakse Ülenurmel vanatehnika väljanäituseks ülespanekuga. Päeva esimeses pooles on võimalik tutvuda vanatehnika ekspositsiooniga, jagada kogemusi, käivitada masinaid ning tutvuda restaureeritud ratastraktoriga «DEERING». Lõunal tipneb sündmus kombainer Elmine Otsmani kombainipunkri tutvustamisega, mida saadavad meenutused naistraktoristidelt.

Päeva jooksul toimub vanavaralaat, avatud on näitused ja töötoad ning muusikat mängib Väägvere külakapell. Lastel on võimalus külastada meisterdamistubasid, kus saab muuseas maalida kive ja meisterdada puidust autot. Lisaks on võimalik külastada seppa.

Pärastlõunal, kui kokkuvõte masinapäevast on tehtud ja osalejad tänatud, jätkub päev Põllumajandusmuuseumis Euroopa maaelu arengu võrgustiku fotonäituse «Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus» avamisega. Sellele järgneb kell 15 ETV saatesarja «Lauluga maale» salvestus, kus on külas Rolf Roosalu.

Sündmusele pääseb muuseumipiletiga ning registreerida saab telefonil +372 5340 8194 või e-posti aadressil emily.lindsalu@epm.ee. Täpsem info ja ajakava on leitavad Eesti Põllumajandusmuuseumi kodulehelt.