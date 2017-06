Suvised ürdimaitsed meie toidulauale

Pune ehk oregano sobib maitset andma liha- ja juustu-tomatitoitudele. Eesti metsaäärtes ja kadakate vahelt leiate parema maitsega pune kui see, mis toidupoes müügil. Kreeka pune on kirbe maitsega, Eestis kasvav looduslik pune on mahedam ja seda saab ka aeda kasvama tuua. Punel on rahustav, külmetust ja köha leevendav, sapieritust suurendav ja spasme leevendav toime. Lõõgastab silelihaseid, on eriti hea menstruatsioonivalu korral. Sobib une- ja stressiteede koostisesse, Eestis kasvav pune ka lihtsalt hea maitsega teeks.

Aedliivatee ehk tüümian on intensiivse maitsega, sobib lihale, pastale, pitsale. Hästi tugeva maitse tõttu lisatakse toidule vaid näpuotsaga. Olen lisanud liivateed ka veiselihale, kui teen hautist koos kaalikatega, samuti sealihale, siis panen ka õunamahla.

Liivateesid on mitme maitsega. Sidrun-liivatee ja nõmmliivatee on nõrgema maitsega, neid võib lisada julgemalt. Sidrun-liivateel on sidruni lõhn ja veidi sidruni maitset. Sobib kalale, salatiõlidesse, loomulikult ka lihale ja pastale. Liivateed, eriti aedliivatee, on köha- ja astmaravimid, seedimise soodustajad ja pisut ergutava toimega.

Iisop sobib uluki- ja veiselihale, sealihale, ubadele. Maitse on omapärane. Läheb ruttu seemnetest kasvama, ka pistikutest, kui taime jagada. Iisop on hea köha- ja kurgurohi, toimib palaviku, naiste üleminekuea higistamishoogude, maksa rasvumise vastu.

Karepa ravimtaimeaias olid iisop ja pune esimesed maitsetaimed, mida hakkasin kasutama meie nõiasupis, milles veiseliha, suitsuliha, oad ja seened. Hiljem kasvas sellest välja lihamaitseaine, milles on ka pune, liivatee, piparrohi jm. Kuivatame taimed, sõelume läbi resti lehed välja ja peenestame mikseris pulbriks koos soolaga. Nii saab enda jaoks kokku segada kala-, pitsa- jt maitseained või soolad, poest ei pea toidu maitsestamiseks midagi ostma.

Basiilik annab hea maitse juustu-tomatitoitudele ja lihatoitudele, lehe võib võileiva peale panna, isegi süldi maitseainena on seda kasutatud. Ise olen lisanud kurgimarinaadile, ürdivõisse, ahjukabatšokkidelele. Basiilikul on närve tugevdav, spasme lõõgastav ja rahustav toime. On aidanud ka peavalude korral. Soodustab sapieritust ja seedimist. Kasvama läheb seemnest ja üsna ruttu. Armastab päikesepaistet ja kergemat vett läbilaskvat mulda. Niiskus ja külm basiilikule ei sobi.

Koriander kasvatab nii lehti kui ka seemneid. Lehed sobivad liha- ja kalasuppidesse ning muudesse toitudesse, salatitesse, samuti borši maitsestamiseks ja idamaiste toitude koostisesse. Seemnete ja miks mitte ka lehtedega saab täiendada leiva- ja karaskitainast. Valminud seemned tuleb koos vartega ära lõigata ja panna resti peale või kimpudesse kuivama, seejärel elektrikuivatis üle kuivatada. Pärast kuivamist järelvalmivad seemned kolm kuud. Aga tulemus on vaeva väärt! Lõhn ja maitse ületavad isegi ökopoodide tooted mitu korda.

Piparrohi on liha-, kala- ja seenetoitude maitsestamiseks. Nagu nimigi ütleb, on see pipramaitsega. Üle doseerida ei tasu.

Kurgirohu lehti saab kasutada paneerimiseks ja püreestatult salatisse. Tähti meenutavaid siniseid õisi saab kasutada võileibadel, kohupiima- ja kodujuustutoitudes ning kookide kaunistuseks. Kurgimaitse ja -lõhnaga kurgirohi on olnud kasutusel depressiooni korral.

Mungalille õied ja lehed on sinepimaitselised ning sobivad salatitesse, võileivale, aga ka lihatoitudesse. Seemneid võib kasutada nagu kappareid. Kasvama panna niiskemasse mulda. Seemnete närimine aitab mandlipõletiku korral. Kibeda maitsega, aga on abi saadud. Samuti hävitab mikroobe ja soodustab seedimist.

Müügile tuleb järjest uusi maitsetaimi ja nii on ka meie aias tänavu tšillipune (võib olla alternatiiv meie küüslaugusõpradele), oliivirohi (meenutab küll männikasvude maitset), kääbuskarri (kalale, India toitudele), steevia (suhkruleht) ja lisaks karulaugule longus jm laugud. Proovime, katsetame − ilusad on küll!

Maitset annavad ka looduses kasvavad kuusevõrsed, kadakamarjad, maajalg, raudrohulehed – loodus on maitseid täis. Otsige ja leidke! Põnevaid katsetusi ja tervislikke maitseid!