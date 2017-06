Investeerimine PRIA toetuse abil on vaeva väärt

Levinumad võtted ebaausal investeeringutoetuse taotlemisel on näiteks need, et taotleja ettevõte on seotud hinnapakkujaga või on hinnapakkujad omavahel seotud – lepitakse kokku, et tehakse turuhinnast kõrgema hinnaga pakkumused, mille eesmärk on aidata taotlejal ka kohustuslik omaosalus toetusega katta. On proovitud raha küsida ka nn fiktiivsele ettevõttele: ettevõte on loodud nii-öelda kunstlikult ja just nii, et tema majandustegevus vastaks toetuse saamise tingimustele. Vahel on ühel füüsilisel isikul mitu ettevõtet selleks, et iga ettevõte saaks taotleda toetusi, mida üksik ettevõte toetuse ülemmäära täitumise korral rohkem ei saaks, või et saaks taotleda mitut toetust, mis on mõeldud erineva suurusega ettevõtetele.

Kui investeering jääb lõpetamata ja objekti ei võeta kasutusse sel otstarbel, milleks toetust maksti, siis nõuab PRIA makstud summa tagasi. Samuti tuleb meil toetus tagasi nõuda siis, kui valminud objekt ei ole määruses nõutud aastate jooksul toetuse saajal sihipärases kasutuses.

Millised on põhilised komistuskivid raha taotlemisel, mida ikka ja jälle näete?

Ehitusinvesteeringute korral on suur murekoht läbimõtlematus. Ehitusprojektid on pealiskaudsed ja mitmed olulised aspektid läbi mõtlemata. Kui ehitusprojekt on vähese infoga, toob see kaasa ehitusmaksumuse ligikaudse hindamise, millest tulenevalt on ehitusettevõtjad sunnitud hinnapakkumuse koostamisel arvestama suures mahus ettenägematute kuludega ning sellest tulenevalt on keskmine ehitushind tunduvalt kallim kui tegelik turuhind sel ajal. See mõjutab märkimisväärselt taotleja omaosaluse suurust. Lisaks toob investeeringu suur maksumus kaasa ohtralt küsimusi PRIAlt, millele taotleja alati ei suudagi vastata – tulemuseks on kas taotluse rahuldamata jätmine või investeeringu abikõlblike kulude vähendamine.

PRIAle esitatud ehitusprojekt peab andma üheselt mõistetava info, millest tuleb välja, kuhu, kui palju ja mida ehitada soovitakse.

Ehitusprojekti ja hinnamõistlikkuse probleemide kõrval on takistus ka ehitise püstitamise õiguspärasus. Väga tihti tuleb ette olukordi, kus ehitusluba on hakatud taotlema viimasel hetkel ning vajalik dokument jääb taotluse juurde esitamata.

Mida soovitaksite raha taotlejale, et taotlemine lihtsam oleks?

Kavandatavad tegevused, millele toetust soovitakse taotleda, tuleks hästi läbi mõelda ja taotluse ettevalmistamisega tuleks alustada võimalikult vara. Oluline on tutvuda meetme määrusega. Seal on toodud nõuded taotlejale, loetelu toetatavatest tegevustest ja andmetest, mis tuleb taotlusel esitada, ning dokumentidest, mis tuleb sõltuvalt tegevusest taotlusele lisada.

Kavandatavate tegevuste kohta andmete e-PRIAsse sisestamisel tuleks kindlasti jälgida nende jagunemist nn põhitegevusteks ja kaasnevateks tegevusteks. Tegevuste andmete korrektne sisestus on väga tähtis taotluse hindamise seisukohalt, sest see toimub automaatselt nende andmete põhjal, mis on taotlusele märgitud.

Taotluse esitamist ei tohiks jätta vastuvõtu viimastele päevadele. Palume enne taotluse täitma asumist veenduda, et registrites on taotleja kohta nõutavad andmed/dokumendid olemas – kui e-PRIA neid ei leia, ilmuvad veateated ja see takistab taotluse esitamist. Samuti soovitame aegsasti maksuametist maksusaldo üle kontrollida, et võimalik maksuvõlg ei segaks PRIAle toetustaotluse esitamist.

Kindlasti soovitame alustada taotluse täitmist juba nn eeltäitmise perioodil. Üldjuhul avame e-PRIAs taotluste eeltäitmise nädal aega enne väljakuulutatud taotlusperioodi.