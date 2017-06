Lastega pere tahab maale, eakas kolib maamajast korterisse

Praegu otsivad maapiirkonda kinnisvara kõik sihtgrupid, kinnitab Arco Vara kutseline hindaja Reet Värnik. „Ehk ainult pensionärid ja kohe sinna ikka jõudvad inimesed välja arvatud, sest neil on tihti terviseprobleemid, mis raskendavad ise elamu haldamist. Nemad kolivad pigem väga vastumeelselt maalt korteritesse.”

Värniku sõnutsi torkab silma, et järjest enam lastega peresid tahab linnast välja maale kolida. „Nad seletavad seda vaiksema elukeskkonna otsimisega. Vanemad tahavad, et lapsed saaksid vabalt õues ringi joosta, mitte ei peaks neid pidevalt kättpidi viima. Maal elamine tundub inimestele turvalisem,” räägib ta.

Kui võrrelda linnalähedasi ja maakonna kaugemaid piirkondi, siis kindlalt on eelistatud linnast kuni 20 kilomeetri raadiuses asuvad majad, sest nii on mugavam täiskasvanuil tööl ja lastel koolis, trennis ja huvialaringides käia.

Siiski on tasapisi suurenemas nõudlus kaugemate talukohtade vastu, kinnitab Kinnisvaraeksperdi Pärnu maakler Arne Pent. „Neid soovitakse suvekodudeks, eelistatakse looduskaunist asukohta ja privaatsust,” lisab ta ja meenutab, et näiteks 2008. aastal toodi palju müüki korrastatud suvemaju, kuna paljudel olid võetud suured pangalaenud ja majanduslanguse tõttu tuli püksirihma koomale tõmmata. Praegust kasvavat huvi maamajade vastu saab seostada aga üldise majandusolukorra paranemise ja sissetulekute kasvuga.

Mida otsitakse?

Enim nõutud on elamud, mis sobivad aasta ringi elamiseks. „Läbi aegade on nõudlus vanade talutüüpi elamute ja hoonete vastu, aga nende pakkumine on suhteliselt kokku kuivanud, sest enamik vanu tühjaks jäänud hooneid realiseeriti kümmekond aastat tagasi,” seletab Pent.

Maakodu otsivate inimeste jaoks mängib väga tähtsat rolli ilus looduskeskkond, alati on suur pluss lähedal asuv suur tiik, järv või jõgi, samuti kuppelmaastik.

„Üldjuhul pole takistuseks, kui maja vajab elamiskõlblikuks nokitsemist, aga elementaarne on, et selleni viiks korralik tee, mida mööda pääseks ligi 24/7. Kui tee on sügisel pori tõttu läbipääsmatu, siis see on suur müügitakistus,” rõhutab Värnik. „Mõni küla või alev võiks ka ligidal olla, kus vajadusel kiiresti poodi või arsti juurde pääseks.”

Raske müüa

Mõni müügikuulutus kaob kinnisvaraportaalist kiirelt, teine jääb isegi paariks-kolmeks aastaks või kauemakski seisma. Siin võib süüdi olla kas liiga kõrge müügihind, keeruline ligipääs või puuduv elektriühendus.

„Väga tähtis on tehnovõrkude olemasolu,” kinnitab Värnik. „Pole isegi väga tähtis, et veevärk ja kanalisatsioon majas sees oleksid, oluline on, et neid oleks võimalik hõlpsasti teha. Kui elektriliine pole ja kaev kasutuskõlbmatu, on nende taastamine niivõrd aja- ja rahakulukas, et potentsiaalne ostja jätab selle pakkumise kõrvale ja vaatab midagi muud.”

Värnik toob veel välja, et raskem on ostjat leida üle 200ruutmeetristele majadele. Läinud sajandi 80. ja 90. aastatel ehitati sääraseid maju lootuses, et kui lapsed suureks kasvavad, jäävad nad oma peredega sinna elama. Paraku on tänapäeval siiki suund, et leibkonnad tahavad eraldi elada.