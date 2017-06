Põllumajandusehituse turg kõigub eurotoetuste ja maailmaturuhindade rütmis

„See on üks meie mitmest tegevusharust, milles meil on piisavalt kompetentsi, aga ainult põllumajandusehitusele me keskenduda ei saa, selleks on Eesti liiga väike,” selgitab Mapri Ehituse müügijuht Margus Väärsi. „Palgal on meil kokku 80 inimest, neist 35 ringis on suviti hõivatud põllumajandusobjektidel. Põllumajandusehituses ongi tööd enamasti suvel suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul. Tartu firmana püüame enda inimesi kodule lähemal hoida, kaugemal rakendame enamasti alltöövõtjaid, kellest on meil välja kujunenud usaldusväärsete partnerite ring.”

Nii nagu ehituses üldse, on põllumajandusobjektidegi puhul konkurents tugev. Vanematest ja endale nime teinud selle valdkonna tegijatest toob Väärsi välja Paide MEK ASi, VMT Ehitus ASi ja Agorek OÜ. Väiksemaid ja uusi ehitusfirmasid on aga väga palju.

„Mapri Ehituse jaoks oli põllumeeste usalduse võitmine pikk ja keeruline protsess. Tegu on kinnise ja põhimõttekindla seltskonnaga ning kui sul on veel on näidistöid vähe ette näidata, ega siis jutule võeta. Aga kui oled midagi hästi ära suutnud teha, levib jutt edasi. Meie strateegia on algusest peale olnud kõigepealt kliendi eesmärkide välj selgitamine ja seejärel talle parimate lahenduste otsimine ja pakkumine.”

Areng on kiire

Viimased aastakümned on Margus Väärsi kinnitusel toonud põllumajandusehitusse uued põhimõtted: „Kui NSVLi ajal ehitati raskeid raudbetoonist ja silikaadist jäädavamaid rajatisi, siis nüüd kerkivad peamiselt kerghooned. On aru saadud, et tehnoloogiad muutuvad nii kiiresti, et kapitaalselt ja sajaks aastaks ette pole mõtet ehitada. Hoone peab mõistlikult kiiresti valmis saama, et oleks võimalik tootma hakata. Peamised mõõdupuud ongi kiirus ja efektiivsus. Kindlasti peab ehitaja teadma tellija tulevikuplaane, et ta ei ehitaks sellist hoonet, mida ei ole võimalik edaspidi laiendada või ümber ehitada. Põllumajandustehnika ise areneb väga kiiresti ja see mõjutab kogu protsessi juba projekteerimisest peale. Kui vanasti oli näiteks lauda ehitamisel täpsusühikuks kümme sentimeetrit, siis nüüd räägime millimeetritest. Kõik on maksimaalselt või selle lähedaselt automatiseeritud ning see seab eritingimused kõigele alates elektrisüsteemidest. Kõige uudsema tehnoloogiaga seotud objektid ongi ehitaja jaoks kõige väljakutsuvamad ja huvitavamad.”

Peale uute hoonete ehitamise tuleb põllumajandusehitusest rääkides teemaks mure rohkearvuliste vanade, sageli tühjalt seisvate kolehoonetega. „Nendega, mida tasus rekonstrueerida, hakkab ring täis saama. Sageli on odavam ja mõistlikum vana maha lammutada ja uus ehitada. Vana hoone ringi ehitamise puhul ei pruugi lõpptulemus ikkagi ootustele ja vajadustele vastata,” leiab Väärsi.

Kui põllumajandusehitust näiteks elamuehitusega võrrelda, siis pööratakse rõhku teistele teguritele. Visuaalne pool ei ole nii oluline kui praktilisus, vastavus kasutatavatele seadmetele ja sobivus loomadele. Kõik see nõuab eriteadmisi.

Ehitatakse edukatel aegadel

„Suuremates riikides ongi osa firmasid spetsialiseerunud konkreetselt põllumajandusehitusele, aga Eesti turg jääb selleks liiga väikeseks ja ebastabiilseks. Turg kõigub eurotoetuste jagamise rütmis. Teine turu mõjutaja on põllumajandustoodangu maailmaturuhind – kui hinnad on all, siis raha ehitamiseks lihtsalt pole. Meil ei toimi mujal maailmas tavapäraseks saanud loogika, et halvas majandusseisus tuleb investeerida selleks, et heal ajal varasemast rohkem raha teenida. Eestis ei ole see veel võimalik, sest ettevõtetel ei ole tagataskus suurt midagi ja paljuski elatakse peost suhu,” kahetseb Väärsi.