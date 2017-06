Eesti on suuruselt teine kanepikasvataja Euroopas

Soomes aretatud sort andis kasvatuskatsetel saagiks 1,7 tonni hektarilt, mis on suurem kui kõigil seni aretatud sortidel. ‘Finolat’ kasvatatakse Kanadas, mitmes Euroopa riigis, Austraalias ja Uus-Meremaal. Eestis oleks normaalne saagikus 0,8–1,2 tonni hektarilt.

Kanep (Cannabis sativa)

Kanep on üks iidsemaid kultuurtaimi, mida on sajandeid kasvatatud vastupidava kiu ja õlirikaste seemnete saamiseks. Pärineb arvatavasti Aasiast, Hiinas on kanep alates kiviajast olnud ainuke kodumaine kiutaim. Templiseinte kaunistuste järgi on järeldatud, et egiptlased tundsid kanepit juba 1500 aastat eKr.

Euroopa arheoloogilised leiud kõnelevad peamiselt kahest kanepikasutamise viisist: kiust valmistati nööri ja kudumeid, seemneid tarvitati söögiks. Vanimad kanepikiu leiud pärinevad eelrooma rauaajast (800–400 eKr). Eestis on kanepiseemnete jälgi leitud mitme linna keskaegsetest ladestustest.

LUMI asutaja Helen Hirv: kanepiõli on LUMI toodete baaskomponent

Kosmeetikatööstuses kasutatakse paljusid õlisid, seetõttu küsitakse meilt sageli, miks kasutame baaskomponendina just kanepiõli. Kanepiõlis väga hea oomegarasvhapete suhe. Tervislikus menüüs oleks see 3:1 ehk 3 osa oomega-6- ja 1 osa oomega-3-rasvhapet. Ent tänapäeva inimese toidus on sageli oomegarasvhapete suhe tugevalt oomega-6 poole kaldu. Sama lugu on nahaga: kui oomega-3 ja oomega-6 on kreemides kenasti tasakaalus, siis me ei tekita nahale põletikku. Kanepiõlis on oomega-3 ja oomega-6 suhe 1:3, samas kui oliiviõlis, mida kosmeetikatööstuses sageli kasutatakse, on suhe 1:7, avokaadoõlis 1:13. Lisaks heale oomegarasvhapete suhtele on kanepiõli ainuke õli maailmas, mis sisaldab kõiki kolme naha jaoks asendamatut rasvhapet, mida nahk ise toota ei suuda. Tänu kanepiseemne külmpressimisele ja sellele, et seda õli ei rafineerita, on kõik need asendamatud rasvhapped LUMI toodetes olemas.

Lisaks on kanepiseemneõli väärtuslik fütosteroolide, vitamiinide, klorofülli ja haruldase oomega-6-gamma-linoleenhappe allikas – ülikõrge rasvhapete sisaldus mõjub soodsalt nahale ning leevendab ka allergilisi reaktsioone.

Kanepiõli on rikkalik E-vitamiini allikas, oliiviõliga võrreldes sisaldab see viis korda rohkem E-vitamiini. Kosmeetikatooted, mis sisaldavad kanepiõli, on nahka rahustava ja taastava toimega, asendamatud rasvhapped tõstavad naha elastsust ja aitavad säilitada niiskust, mida kaotame päikese, kuiva õhu ning pesemisvahendite tõttu. Kanepiseemneõliga nahahooldusvahendid sobivad ideaalselt lastele ning tundliku ja probleemse nahaga inimestele. Kanepiseemneõli toimib ka UV-kaitsena – kanepiseemneõli päikesekaitsetegur (SPF) on 6. Mis võib-olla on inimestele alati enim üllatav info, et pakume kanepiõliga aknelise naha hoolduse sarja Tundra - selleks on väga lihtne põhjus ning seda kinnitab ka meie klientide väga hea tagasiside. Kanepiõlis nimelt on väga kõrge hulk linoolhapet. Kui rasus on vähe linoleaati ehk linoolhappe soola, siis on rasu kleepuvam ning kleebib koorumata rakukesed nii tugevalt kinni, et tekibki ummistus. Uuringud näitavad, et kui 2,5protsendise linoolhappe lahusega nahka mõjutada, siis tekib vähem ummistusi ehk teada-tuntud müüt, et õli nahale ei sobi, ei pea alati vett. Oluline on konkreetse õli koostis. Kindlasti on erinevate toodete kasutamine individuaalne ning näiteks soovitatakse sageli jojoba õli vistrikulise naha niisutamiseks, aga jojoba õli peetakse komedogeensemaks kui kanepiõli (5 palli skaalal 0 jojoba õli 3 vastu).

Meie jaoks ülioluline tegur kanepi kasuks on kindlasti asjaolu, et kanepit kui põllukultuuri saab kasvatada väga keskkonnasäästlikult ilma maad kurnamata ning külvata teda täpselt nii palju kui vaja juurde ilma vihmametsa raiumata jne. Kasvatamiseks ei ole vaja kasutada taimekahjurimürke ja see valmistab kenasti maad ette järgmiste põllukultuuride tarvis. Kasutame Perfect Planti õli, kuna teame täpselt selle kvaliteeti alates külviseemnest kuni töötlemiseni välja. Seemned kontrollitakse väga põhjalikult, töötlemine toimub nii-öelda meie silma all. Nii saame oma põhitoorme kvaliteedis täiesti kindlad olla. Lisaväärtus on see, et meie peamine tooraine on eestimaine ja mahe.