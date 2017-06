„Järgmisel aastal valmib meil ka uus sõnnikuhoidla. Keskkond on pärast seda paremini kaitstud. Kiida ehitajat,” ütleb tellija Ago Kirsipuu ja kiirustab edasi. Jutule võtab Veiko Palanen. Ta ehitas siinset lauta veel VMT Ehituse töötajana. Kolme aasta eest loodi nende oma väikefirma VSV Betoon kolmeliikmelise meeskonnaga. See on nii-öelda ajutrust, tellimuste täitmisel on partneriteks head alltöövõtjad. Kolm tähte firma nimes tähendavad Veiko Palaneni (juhatuse liige ja objektijuht), Silvar Zukkerit (betoonitööde objektijuht) ja Veljo Palaneni (3D projektijuht).

„Me armastame betooni,” teatab ettevõte oma kodulehel, lisades: ükski mure pole betoonist. See viitab, et tellijad saavad neilt soovitud lahenduse.

Oma lahendused

Laukna kahe lööviga silohoidlasse tuleb neli boksi mõõtudega 12 x 38 meetrit. Silohoidla seina paksus on 30 cm, kõrgus 3,8 m ja pikkus 76 m. Palaneni sõnul on objektil eriline see, et sein valati kogu pikkuses korraga. Enamasti valatakse 10 m kaupa, siis pannakse vuugilindid otsa ja jätkatakse. „Töövuugid on siin ehitatud seina sisse. See on meie oma väljatöötatud lahendus, et sein jääks ilus sile, töövuugid on õiges kohas ja toimivad – kahanedes ei teki betooni pragusid ja vuugid ei lase silomahlu läbi. Lihtne lahendus, aga töötab,” paotab objektijuht pisut tehnoloogiat. Silohoidla ehitus kestab augusti keskpaigani.

Firma igapäevatöö on betoonkonstruktsioonide ehitamine ja tellimusi jagub. Teine suur suund on laudapõrandate karestamine, et vähendada loomade libisemisohtu. Põrandasse freesitakse keskmiselt 3 mm sügavusega tihedad sooned. Resultaat pole igavene, aga neli-viis aastat peab vastu. Seda protseduuri saab laudas teha oma kolm korda, seega umbes 15 aastat saab põrandat „ergutada”, enne kui jõutakse betooni kaitsekihini.

„Noore ettevõttena pidime midagi välja mõtlema, et pakkuda uut teenust. Jaan Metsamaa Metsaküla Piimast ütles, et mõtle välja lahendus, mis oleks hea hinnaga ja töötaks. Võtsime härjal sarvist ja otsisime lahenduse. Tõsi, see pole päris originaalne. Meie lähim konkurent on Poola-Saksa piiril ja tegutseb suurejooneliselt. Pisut kopeerisime teda,” räägib Veiko Palanen. Tehnika osteti Šveitsist. Loomad põrandate karestamise ajaks välja minema ei pea. Tööd ei sega seegi, kui maas on sõnnikut. Aparaat teeb küll kõva häält ja esimestel minutitel on loomad pisut ärevil, aga kuna nad on lauda igapäevaste helidega harjunud, siis pärast on nad juba uudishimulikud ega tahtvat tööjärje eest äragi minna.

Ligemale poolteise aastaga on üle 30 000 m2 laudapõrandaid karestatud. Tagasiside on olnud väga hea ja peaaegu kõik Eesti suuremad laudad on läbi käidud. „Töö ei murra konti – paned klapid pähe ja jalutad 400kilose masina järel. Tuunime tehnoloogiat ja arendame edasi teenuseid ning püüamegi minna pigem betooni erilahenduste peale ega rõhu ainuüksi valamisele, sest see turg on Eestis täis ja konkurente on palju,” jutustab Palanen.