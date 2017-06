Äriidee andsid lapse esimesed püreed

Marmelaadide sortiment on tõeliselt värviline, eri maitseid on üle 20. Vahepeal oli rohkemgi, kuid Siret on tootmisse jätnud vaid need, mis tõepoolest edukad on. „Läbi aastate on hitt olnud metsmustikamarmelaad. See on hästi ilusa tumeda värviga. Minu enda lemmikmaitse on astelpaju – marjana on astelpaju päris vänge, kuid kommina just paras,” ütleb ta.

Värviliste marmelaadide hulgast leiab tõeliselt põnevaid maitseid. Selgub, et marmelaadi saab teha kadakamarjadest ja koguni nõgestest, köögiviljadest rääkimata. „Valmistame allhankena nõgesemarmelaadi ja marmelaadi kadakasiirupist. Väga huvitavad tooted ning tundub, et müük läheb täitsa hästi,” ütleb Siret.

Suuremasse tootmisesse

Minna marmelaadide tootmine käis alguses Sireti koduköögis, kuid õige pea hõivasid marmelaadikastid peaaegu kogu elamise. „Kui marmelaadikastid juba otsaga elutuppa jõudsid, siis oli selge – tuleb vaadata suuremate tootmisruumide järele. Valtu külas leidsin need tänu vennale, kes siin üle tee Puraviku sepikojas tegutseb. Tema teadis, et saadaval on tühjad ruumid, ja need sobisidki mulle,” räägib Siret. „Siin oli Vene ajal rooside kasvuhoone, hiljem tootmishoone, kus sees ainult tühjad seinad. Aga mulle passis see hästi – sain kõik oma käe järgi teha. Ruumid on väikese varuga, nii et saan tootmist laieneda.”

Sireti ettevõte laieneb koos tellimustega. „Mul on valmisolek toota kohe rohkem, kui kliendid seda soovivad. Kasvan koos tellimustega, aga mitte nii, et toodan laotäie marmelaadi huupi valmis ja siis hakkan vaatama, kuhu seda müüa,” selgitab ta oma põhimõtteid.

Augustis jõuab kohale masin, mis märgatavalt marmelaadi valmistamist kiirendab. Kui seni tehakse kõik käsitsi – segu läheb vormidesse käsitsi, võetakse sealt välja käsitsi ja pakitakse samuti käsitsi, siis edaspidi hakkab vormidesse valamine toimuma masina abil.

Marmelaadi valmistab Siret koos kahe abilisega. Muidugi on ta ise iga päev kohal ja teeb kõike, mida vaja. „Olen väga rahul sellega, et saan ise oma graafiku luua ega pea kaheksast viieni tööl käima. Kuigi mul on tööd ettevõtjana rohkem kui palgatöötajana, siis saan oma aega planeerida ise. Suvel on hästi mõnus see, et ei pea äratuskella peale ärkama, vaid tegutsen hommikul rahulikult ja omas rütmis. See on ka nagu puhkus,” nendib ta.

Paindlikult lubab ta toimetada ka oma töötajatel – nad ise valivad, millal etteantud töö ära teevad. Näiteks köögitööline on Siretil täielik hommikuinimene ja tema armastab mõnikord lausa kell viis tööle tulla. Pärastlõunal on juba tööpäev läbi, kui tal aga on vaja võtta vaba päev, siis teeb töö ette ära ja saabki päeva niimoodi vabaks. Samamoodi reguleerib ise oma tööaega pakkija. Sireti sõnul on tal töötajatega tohutult vedanud – nad on iseseisvad, kohusetundlikud ja usaldusväärsed ehk just sellised, nagu iga tööandja unistab.