Tartu turuhoone saab uue hingamise

Ajalooline Tartu turuhoone, mis on ehitatud 1938. aastal, saab järgmise aasta jaanuaris 80-aastaseks. Kuid enne olulist tähtpäeva toimub seal nii põhjalik renoveerimine, et õigustatult võib rääkida hoone teisest noorusest.

Turuhoone saab kaasaegse küttesüsteemi ja ventilatsiooniseadmed. Täielikult uuendatakse ka valgustust ja sisustust. Kõik uuendused tehakse 20-aastase perspektiiviga ja tööde valmides peaks turuhoone olema kõige kaasaegsem kaubanduspind Tartus.

Samas on juba tööde planeerimise ajal tehtud tihedalt koostööd Muinsuskaitseameti spetsialistidega. Kuna Tartu Turu moto on “Ehe ja eriline”, on ka ümberehitustööde kõige olulisemaks osaks turuhoone ajaloo hoolikas säilitamine.

Näiteks hoitakse alles paarkümmend ruutmeetrit originaalseid põrandaplaate, restaureeritakse trepikäsipuud ja uksed. Keldrisse 80 aastat tagasi sisse ehitatud algupärased lihakehade riputuskonksud õnnestus utiliseerimisest päästa suisa viimasel minutil.

Turuhoone saab täiesti uue keldri

Kõige suuremad muutused toimuvad turuhoone keldris. Aastaid kasutult seisnud maa-alused ruumid renoveeritakse täielikult ning need saavad kaasaegse sisu.

Kaupade hoidmiseks vajalikud laoruumid ja külmlaod viiakse üle keldrisse. Hoonesse paigaldatakse kolm kaubalifti aga ka üks suurem lift inimeste jaoks, sest keldrisse tulevad ka riietus- ja pesuruumid. Lisaks sellele hakkab ka pakendite ja jäätmete kogumine toimuma keldrikorrusel.

Ümberehituste käigus saab Tartu turuhoone kaasaegse ja keskkonnasõbraliku külmasüsteemi, mis hõlmab nii keldris asuvaid külmladusid kui ka müügisaalis olevaid külmlette.

Ohtliku freooni asemel töötavad uued külmutusseadmed CO2-ga ning on keskkonnale peaaegu ohutud. Tegemist on uue ja siiani Eestis veel üsna vähe kasutatava tehnoloogiaga.

Uus kohtumispaik hea toidu sõpradele

Kokandus- ja toiduhuvilistel on tulevikus sageli põhjust turuhoonest läbi astuda. Suures saalis hakkab tööle Tartu esimene sisseehitatud söegrilliga esitlusköök.

Uudne köök on mõeldud tooteesitluste ja töötubade korraldamiseks kõigile toiduala proffidele. Kuna seda püsivalt välja ei rendita, tõotab ürituste kalender kujuneda isuäratavalt kirjuks ja mitmekesiseks. Tulevikus saab esitlusköögis maitsta erinevaid roogi aga ka ise pliidi ääres toimetada ja kokkadelt kasulikke nippe õppida.

Tänu lükandseintele saab esitlusköögi pinda laiendada kuni 50 ruutmeetrini. Vaatama ja kaasa tegema mahub kuni 50 huvilist.

Avatud kella kuueni ja kauemgi

Kui turuhoone oktoobris taas uksed avab, pikeneb selle lahtiolekuaeg kella kuueni. Nõnda saavad tartlased vajalikud ostud ka pärast tööpäeva lõppu ära teha.

Sügisõhtutel tasub turuhoonest ka hiljem läbi astuda, sest keldrikorrusel avab uksed uus õlle- või veinikelder.

Originaalsete, kivist laotud võlvlagede ja sammastega ruumid on juba välja vaadatud, kuid konkreetne partner veel leidmata.

Külastajad pääsevad baari külgukse kaudu, mis võimaldab asutusel kauem lahti olla. Kasulikku põrandapinda on ruumides 130 m2, kuid vajadusel leitakse laopinda juurde. Tartu Turg ootab kõiki, kes on huvitatud ajaloohõngulise keldribaari avamisest tingimuste ja ruumidega tutvuma.

Parkimine muutub mugavamaks

Ümberehituste kavandamisel mõeldi ka nende tartlaste peale, kes tahavad sõita turuhoone juurde autoga. Parkla laieneb mõlemale poole hoonet ning parkimiskohtade arv suureneb tunduvalt.

Mõeldes külastajate mugavusele, muudetakse ka parkimiskorraldust. Kui siiani oli võimalik auto isegi nädalavahetuseks turuhoone juurde jätta, siis tulevikus saab seal parkida ainult tund aega. Nõnda jääb turu külastajate jaoks rohkem parkimisruumi.

Turuhoone ümbrus muutub palju puhtamaks ja ilusamaks. Kogu jäätmekäitlus saab kaasaegse ja keskkonnasäästliku lahenduse.

Suur presskonteiner, mis linlasi mitmel moel häiris, kaob ära. Olmeprügi ja biolagunevate jäätmete jaoks ehitatakse kaks maa-alust mahutit. Pakendite sorteerimine toimub tulevikus turuhoone keldris, kus on selleks spetsiaalsed ruumid.

Palju ruumi uutele kauplejatele

Tänu keldrikorruse kasutusele võtmisele tekib juurde koguni 30% uut müügipinda. Ennekõike oodatakse sinna mahe- ja ökotoodetega kauplejaid, aga ka kõiki teisi, kellele on häid ideid traditsioonilise kaubavaliku laiendamiseks.

Seniste partneritega on uued kokkulepped juba sõlmitud. Hästi on kaetud sellised tootegrupid nagu kala, sealiha ning puu- ja köögiviljad. Samas soovitakse tunduvalt suurendada kvaliteetse veise- ja lambaliha aga ka juustude pakkumist.

Turuhoones on palju ruumi uute partnerite ja uute tootegruppide jaoks. Tartu Turg ootab kõiki huvilisi kohe, juba ehitustööde ajal tingimustega tutvuma ja kokkuleppeid sõlmima. Praegu on selleks õige aeg