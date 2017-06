Suurtootjaks kasvanud Klammer julgeb mõelda suurelt

Nagu maapoisid ikka, tegi ka Indrek Klammer maatööga tutvust juba kooliajal majandipõllul kõplamas käies. Rakvere 1. keskkoolis omandatud traktoristipaberitega sai ta üheks koolivaheajaks tööle uhke nimega asutuse, Tööpunalipu Ordeniga NLKP 25. Kongressi nimelise Vinni Näidissovhoostehnikumi Viru-Jaagupi osakonda, mille töökoda asus praeguse Voore Farmi kontoriga samas kohas.

Ka Klammerite pere juured asuvad sealsamas sügaval Voore küla mullas, nende esivanemad on samas külas elanud vähemalt Põhjasõja aegadest peale. Raja talu, kus Indrek Klammer koos abikaasa ja pojaga praegugi elab, on rajatud 1862. aastal. Nõnda on üsna loomulik, et see kant on talle südame külge kasvanud ja ta on pidanud oma aukohuseks piirkonna elu edasi viia. On tähelepanuväärne, et ta ei ole vahetanud oma elukohta mõne mõisa vastu, sest praeguseks kuulub neid talle lähikonnas koos maadega tervelt kolm. «Mulle piisab väikesest isakodust täiesti,» lausub ta.

Siinsamas Raja talu maadel pani Indrek Klammer aluse ka oma põllumehekarjäärile. Tema esimeseks tootmisalaks sai kapsa- ja kartulikasvatus. Kapsaga sai omal ajal varustatud nii kauplusi, vanglaid kui ka sõjaväeosi. Kui 1990. aastal tekkis võimalus minna Lääne-Saksamaale põllumajanduskonsulendiks õppima, haaras noormees sellest kohe innukalt kinni ja osales konkursil edukalt. Saksa keel oli juba põhikoolis mõnevõrra külge hakanud ja nüüd oli võimalik seda ühes Saksamaa edumeelses 200 hektari suuruses mõisas 35-aastase omaniku käe all juurde õppida. Seal nägi eestlane esimest korda ka vabapidamislauta ja imetles hästi haritud põlde. «Mõistsin, et selle 15 hektariga, mis mul käes oli, ei tee midagi ära, ja tuleb suuremalt mõelda,» lausub ta. Muutusid teisedki arusaamad nii põllumajandusest kui ka majandusest üldisemalt. Kasvõi näiteks see, et iga minut ja iga sent peab rangelt arvel olema.

Hakkas suurelt mõtlema

Eestisse naastes hakkas Klammer võõrsil teenitud rahaga oma talu juurde töökoda ehitama. Nüüd on Voore Farmi tagasihoidliku kontori parkimisplats otsast otsani uhket põllumajandustehnikat täis – üks suurem ja võimsam masin kui teine. Koos poeg Henrikuga, kes on maaülikoolis õppimise kõrvalt juba mitu aastat isa ettevõttes arengujuhi ametit pidanud, käiakse kogu maailmas uusima tehnikaga tutvumas, et oma klientidele kõige paremat pakkuda. Pojaga kahasse on asutatud ka osaühing Voore Farm Teenused, mis pakub sõnnikulaotamise, silo tegemise, maisi kasvatamise ja muid teenuseid üle Eesti. «Oleme saavutanud aastatega sellise usalduse, et saame liisida parimaid masinaid, mida on võimalik järelturul viie aasta jooksul välja vahetada,» tunneb peremees uhkust. Näiteks on neil olemas laotur, mis võimaldab vedelsõnnikut maisile peale panna ja annab väga suure efekti. Insenerid nuputavad iga päev, mida uut põllumeestele pakkuda. Enamik tehnikat on nii kallis, et talunikud ise seda naljalt endale soetada ei saa ja seisma pole seda ka mõtet jätta. Pealegi pakuvad Klammerid teenust koos agronoomilise nõustamisega.