Talunikel tekitavad stressi ilm ja ametnikud

Kui küsime tuntud stressikäsitlejalt TTÜ professorilt Mare Teichmannilt talunike stressi kohta, vastab ta, et see on ülipõnev teema ja et Eestis pole seni veel maainimeste seas vastavaid uuringuid tehtud. Ta soovitab vaadata üht ameeriklaste uuringu kokkuvõtet, kus on välja toodud sealsete farmerite põhilised stressorid.

USA teadlased James ja Lilly Walker on need jaganud viide gruppi, millest esimese moodustavad rahalised raskused, teise ilm, kolmanda ülekoormus, neljanda teised inimesed (väike suhtlemisring, konfliktid) ja viienda maaelu spetsiifilised mõjurid, nagu suured vahemaad, taime- ja loomahaigused.

Kindlasti on kõik need mõjurid ka meil olemas. Esiteks on põllumeeste sissetulekud tsüklilise iseloomuga ja palju väljaminekuid tuleb teha enne saagi eest raha saamata, kusjuures kunagi ei tea ette, kui palju seda laekub.

Ülekoormus tekib sellest, et puhuti on tööd nii palju, et ei jõua ära teha, ja puhkamiseks pole alati võimalust. Ilm on aga selline faktor, mis linnainimesi kunagi sel määral ei mõjuta kui maatöö tegijaid ja seda on ka väga raske ette näha. Spetsiifiliste stressorite alla käivad mitmesugused haigused, mis nii põllul kui ka laudas puhta töö võivad teha. Seega pole kahtlust, et talunike ja põllumajandustootjate elu on pingeline, ebastabiilne ja ettenägematu ehk kokkuvõttes stressi tekitav.

Rääkisin selle loo tegemise ajal paljude talunikega, kuid vaid vähesed olid valmis sel teemal avalikult sõna võtma. Ei taha oma hädasid kogu maailmale kuulutada, põhjendasid ühed, teised ei uskunud, et rääkimisest abi võiks olla.

Äkki kontroll leiab midagi

Eriti karm on elu väiketalunikel, keda pole kuigi palju alles jäänud. Neid lämmatab nii see, et nad ei saa oma toodangut mõistliku hinnaga müüa, kui ka asjaolu, et pärast Euroopa Liiduga ühinemist on lisandunud tohutul hulgal bürokraatiat. Enamasti peab üks inimene tegema nii oma päristööd kui ka täitma tohutul hulgal pabereid. Suurfarmis on selleks tavaliselt eraldi inimesed palgal.

On mitu ametkonda, kes talunikke pidevalt kontrollivad: põllumajandusamet, veterinaar- ja toiduamet, PRIA, keskkonnaamet jt. Meeletut stressi tekitab pidev hirm, et keegi võib jälle tulla kontrollima suvalisel ajal, heal juhul eelmise õhtu etteteatamisega.

„Isegi kui sul on kõik enam-vähem korras, leiab põllumajanduses alati midagi, mille kallal norida, kui ametnik tahab,” räägib üks anonüümsust palunud väiketalunik, kes ise tootmise lõpetas. „Seda võiks võrrelda olukorraga, kui sõidad kiirusel 96 kilomeetrit tunnis Tartust Tallinna ja iga metsatuka taga mõõdab politseinik kiirust. Kui ta tahab, siis peab kinni, kui ei taha, ei pea. Aga eelkõige häirib asjaolu, et iga metsatuka taga on politseinik – miks ta, kurat, seal jälle on ja äkki järgmine peab kinni. See hakkab pikapeale ajudele.”

Erinevate toetuste saamiseks tuleb täita hulk pabereid ja siiski ei või olla kindel, et hiljem ei leita põhjust toetused ära võtta. Eriti kurioosne näide on 70 eluaasta piiri ületanud taluniku Hilja Valgu oma. Nimelt võttis PRIA temalt ära suure osa toetusi ja sundis tagasi maksma ka varem saadud raha. Olulise rikkumisena käsitleti näiteks seda, et ühel traktoristil polnud tervisetõendit. Naine andis asja kohtusse ja sai seal õiguse ning PRIA oli sunnitud tunnistama ametnike tehtud vigu. Kõik etteheited Valgule tühistati ja enamik toetusrahast kanti tagasi. „Üks seadus käsib ja teine keelab, võimatu on kõiki nõudeid täita,” kommenteerib Valk juhtunut. Ühtlasi meenutab ta, et kui juhtimise pojale üle andis, kontrolliti tedagi poole aasta jooksul üle kümne korra.