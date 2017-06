Laukna tankla täidab külakeskuse rolli

Suurte kettide hinnamänguga pole väiketankla kaasa läinud, kuigi omal moel ollakse sellega seotud. Praegu on suurtel kombeks, et nädal algab kõrgema hinnaga, kesknädalast hakatakse seda alandama ja nädalavahetusel on kõige odavamad hinnad. Kuna Comser sel moel ei tegutse, on siinne hind nädala alguses odavam, aga kui oleks konkurent kõrval, siis tuleks neilgi hindu liigutada.

Jehe sõnul suurte kettide turundusvõtted maal ei toimi. Tundub, et maal ostetakse siis, kui raha on, mitte siis, kui on soodsam hind.

Paarikümne aasta jooksul on kütuseäris paljugi muutunud. Algusaegadel tuli oma autoga kütuse järel käia Raplas, kus tsisternvagunite ümbrus ujus ümberlaaditavast kütusest. Žigulis vormistati ostjale saatelehti ja võeti sularaha vastu. Kui üks kilekott sai täis, tõsteti raha auto pakiruumi. Nüüd tuuakse kütus igasse tanklasse kohale.

Kütuseäri on läbi aegade meelitanud ligi pettureid. „Olles teadlikult küll püüdnud oma äri ausalt ajada, oleme kindlasti kaudselt olnud osalised meiegi,” tunnistab Jehe. Oli aeg, kui turul liikus toorbensiinist lisanditega parajaks timmitud bensiini, mille valmistamine tundus igati seaduslik, kuni maksuamet kohalike „keemikute” töö lõpetas.

„Katust” ei ole väiketankla pidajale pakkumas käidud, Jehe arvates on koht selleks liiga kõrvaline, küll on aga veidral kombel kütust pakutud – sõitis suur auto ette ja juht pakkus, et ostku kütus sularaha eest ära. Tegemist oli ilmse käibemaksupettusega: paberite järgi näidati, et kütus viidi riigist välja (ekspordil käibemaksu ei ole), aga tegelikult müüdi Eestis odavama hinnaga maha. Üks autojuht ütles kord, et tal on täna juba kolmas Valgevene reis. „Tõrjusin neid alati sellega, et meil on mahutid täis.”

Kunagi oli tankla kõrval aiaga piiratud mahutites 250 tonni kütust, nüüd on maa all 60tonnine mahuti, mille sektsioonides on kolm toodet: ühte sorti bensiin, diisel ja erimärgistatud kütus. Kuna hulgihinnad iga päev muutuvad, on ostuhetke äratabamine tanklapidajale väga oluline.

Jehe vahendab Statoili peadirektori mõtet, et tulevikus jäävad domineerima vaid suured tanklaketid – väiketanklad kas ostetakse üles või lõpetavad ise tegevuse. Jehega pole seni keegi läbi rääkima tulnud, aga tulevikule peab mõtlema. Pensionini on mehel veel mõned aastad aega, aga tankla müüki ta kindlasti ei välista. Praegu on Laukna tanklast saanud omamoodi külakeskus, kus käiakse oste tegemas ja saab sõna juttu ajada. Siia jätavad postiljonid ajalehti ja kullerid postipakke. „Tööd saab siin kolm inimest. Miinuses pole siiani olnud. Nagu öeldakse: rikkaks pole saanud, aga puudust pole ka tundnud,” kõlab kokkuvõtteks.