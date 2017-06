Suvel jagub kasvuhoones tööd küllaga

Tomatitaimi kastetakse 2–3 korda nädalas. Kastmisvajadus oleneb ilmastikust ja taimede vanusest. Ebareeglipärane kastmine toob kaasa viljaalgete varisemise ja viljade lõhenemise. Kastmisel tuleb vältida vee sattumist taimelehtedele. Tavaliselt kastetakse taimi hommikupoolikul.

Kurgitaimede kastmisel tuleb arvestada, et veevajadus on suur, kastmiskordade arv oleneb temperatuurist, valguse intensiivsusest, saagikusest. Taimi tuleb ka vihmutada, sest õhuniiskus peab saagiajal olema 75–90 protsenti. Kuiv õhk põhjustab punase kedriklesta levikut, õhuniiskus üle 80 protsenti pidurdab seda.

Kodukasvuhoones kasvatatakse tavaliselt kurgi- ja tomatitaimi samas kasvuhoones, siis on mõistlik eraldada kasvualad vaheseinaga ja selleks sobib hästi katteloor.

Pealtväetamiseks tuleks kasutada tahket täisväetist või koos kastmisveega täisväetist. Esimest korda vajavad taimed lisaväetamist juba pärast juurdumist (paar nädalat pärast istutamist), soovitatav on kastmisveele lisada täisväetist. Kuna tomat ei kasuta kasvusubstraadis olevaid taimetoitaineid ära täielikult, tuleb seda teha pealtväetamisega. Tahke täisväetise (kanakaka + mereadru) graanulite külvi järel kobestage väetis mulda, seejärel kastke taimi eelsoojendatud veega.

Teist korda on hea väetada esimeste viljade valmimise ajal. Kurgitaimede väetamisel kasutatakse suurema lämmastikusisaldusega väetisi, see soodustab taimede vegetatiivset kasvu. Järgmine väetamisekord on taimede õitsemise alguses.

Külgvõrsed ära

Külgvõrsete eemaldamine tomatil algab, kui esimene külgvõrse on pikem kui 5 cm, piiramatu kasvuga sortide kasvatamisel tuleks taimed kujundada üheharuliseks. Külgvõrseid koos alumiste lehtedega võetakse kord nädalas. Alumiste lehtede eemaldamist alustatakse, kui esimeses kobaras hakkavad viljad värvuma. Parem on lehti eemaldada hommikul, siis armistuvad haavad ööseks. Korraga võetakse 2–3 lehte.

Taime ladvad võiks ära lõigata augusti lõpul või septembri alguses. Viimase kobara peale jäetakse paar lehte. Taimede kujundamine on vajalik õhu liikumise parandamiseks ja seenhaiguste leviku piiramiseks. Kaheharuliseks võib jätta piiratud kasvuga sordid, aga arvestusega, et teine haru vajab ka toestamist.

Tomatitaimede heaks viljumiseks ja suure saagi saamiseks tuleb taimedele tagada õige soojusrežiim: päikesepaistelisel päeval 20–22, pilves ilmaga 18–20 ja öine temperatuur 15–16 kraadi. Taimede viljakandmisajal on soovitatav temperatuur kasvuhoones päiksepaistelisel päeval 22–26, pilves ilmaga 20–22 ja öösel 17–18 kraadi. Ohtlik on kasvuhoone ülekuumenemine, sest 32kraadine kuumus muudab õietolmu steriilseks ja õied varisevad. Hea on taimi kergelt piserdada, see jahutab taime ladvaosa. Kasvuhoone õhuniiskus peaks olema 60–70 protsenti, suures niiskuses on viljastumine häiritud ja levivad haigused. Kasvuhoone õhutamine tagab õige õhurežiimi.

Tomatitaimede tolmeldamine kogu kasvuaja jooksul parandab märgatavalt viljastumist. Kodukasvuhoones on lihtne tolmeldamise viis õisikute igapäevane raputamine, seda tehakse hommikupoolikul, tulemuseks on korralik saak.

Kurk tahab sooja

Kurgitaimede kasvuajal peab jälgima kasvuhoone soojust ja valgust. Temperatuur olgu päeval 22–24 ja öösel 20–22 kraadi, ohtlik on üle 35 ja alla 15 kraadi, niisugune temperatuuri kõikumine võib taimede arengu peatada. Kurgitaimed pole valguse suhtes nii nõudlikud kui soojuse suhtes, seega on alates märtsist võimalik kasvatada kasvuhoones kurgitaimi loomuliku valguse toel. Terava päikese korral vajavad taimed varjutamist.

Kurgitaimede lõikamisel kasutage teravat nuga või pihukääre. Taimede kujundamine oleneb sordist. Uuemad pikaviljalised sordid võiks kodukasvuhoones teha üheharuliseks ja kasutada allalaskmismeetodit. Taimel kärbitakse tekkivad külgharud, samuti alumised lehed, viljad moodustuvad peavarrele. Jälgige, et alumised viljad ja lehed ei puutuks kokku kasvusubstraadiga, valgustingimuste parandamiseks lõigake vajadusel ka lehti. Taime tuginööri hakatakse alla laskma siis, kui taim on kasvanud spaleertraadini. Sellist tegevust korratakse jätkuvalt. Moondunud viljad, köitraod, kollakad lehed kärbitakse hooldustööde käigus. Köitraod kasutavad liigselt taimetoitaineid ja pole abiks taimede toestamisel.

Lühiviljaliste kurgitaimede kujundamine algab alumiste külgvõrsete, õite ja viljaalgete kärpimisest. Suurema saagi kannavad taimed, millel on eelpool kirjeldatud kärpimine tehtud kuni 40–50 cm kõrguseni. Edaspidi võib kärpida vastavalt soovile ja arvestada sordi iseärasusi.

Kasvuhoonesse riputage kahjurite püüdmiseks kollaseid liimpüünised, neid tuleks kasvuhoonesse riputada rohkem kui üks. Saagikoristamine algab kurgil olenevalt sordist 1–1,5 kuud pärast taimede kasvukohale istutamist.