Võitluses lehetäidega peab olema järjepidev ja leidlik

Lehetäid on põhjalaiuskraadidel ühed peamised taimede kahjustajad. Substrali aianduskonsultant Eneli Käger räägib, et lehetäide uus põlvkond sirgub aiahooajal iga paari nädala tagant, seetõttu on tarvis olla võitluses järjepidev ja mitte harjutada lehetäisid mingi konkreetse tõrjevahendiga - selle vältimiseks tuleb võitlusvahendit pidevalt vahetada.