Laste uudishimu rõõmustas piimatootjaid

Käru põhikooli esimese klassi õpilased ja eelkoolilapsed saabusid Türi valla Takkasaare piimatootmistallu bussiga. Algul olid nad üsna tagasihoidlikud ja kuulasid vaiksel häälel kõnelevat talumees Arvo Kuutokit, kes rääkis talust ja sealsetest töödest.

„Kas lähme vaatame siis lauta ka?” küsimusele vastasid mitmed juba üsna innukad hääled jaa. Laudale lähenedes hakkas aga laste seast kostuma, et siin on paha lõhn, ja aina rohkemad käed hakkasid nina kinni hoidma. Täiskasvanud rahustasid, et see on tavaline lauda lõhn, ja lapsed sisenesid arglikult lauta.

Peremees võttis laste käitumist rahulikult ja selgitas, et siin lõhnab vaid loomade elu järele, mis on segu silost ja väljaheidetest. Loomad elavad ju ühes ruumis, neil pole WC ja kööki eraldi. Selgitus lastele sobis ja nina kinni hoidnud käed hakkasid vasikatele pai tegema ja neile ees olevat sööta pakkuma.

Aina julgemaks muutunud lapsed uurisid, mis see on, mida lehmad söövad, palju piima annavad, kaua magavad ja kas nad õues ka käivad. Saadi teada, et söövad silo ja veel jahu ning suvel ka värsket rohtu, et nad lüpsavad kaks korda päevas ja annavad keskeltläbi 30 liitrit piima, et magavad kaheksa tundi ja täitsa vabatahtlikult. Samuti söövad kaheksa tundi ja mäluvad toitu ka kaheksa tundi. Ja teevad seda siis, kui neile enam meeldib, nii laudas kui ka õues, kuid tänavu pole lehmad veel õue saanud. „Neil pole seal midagi teha, rohtu ju pole veel piisavalt, kuid varsti laseme,” lubas peremees.

Kui need laste küsimused olid Arvo Kuutokile kerged vastata, siis keerulisem oli näiteks selgitada, kust see piim lehmal ikka tuleb. „Selgitad küll, et udarast, kuid tänapäeva lehmad ju laudas nii ligi ei lase, et lähed ja lüpsad tassi natuke piima. Piima saad kätte ainult platsil,” lausus peremees.

Küsimustele, millest piim koosneb ja miks see on valge, vastas peremees loovust appi võttes ja neljakordse vanaisana lastele arusaadavalt. Nii said lapsed teada, et piim koosneb sellest, mis lehm sööb ja joob, ning valge on sellepärast, et nii on see just kõige kasulikum.

Et lapsed muutusid aina julgemaks ja uudishimulikumaks, oli peremees üsna rahulolev, kui lapsed lõpuks perenaise Aivi Kuutoki kutse peale seda head valget piima või hoopis kama jooma läksid. Lastele jooke jagav Aivi kallas ühest kannust piima ja teisest kama. Tahtjaid jagus mõlemale. Mõni võttis lausa paar topsitäit ja siis enam lapsi lehmad ei huvitanud. Hoopis taluõuel asuvad kiiged ja batuut.

Käru põhikooli esimese klassi õpetaja Anneli Kirspuu teada olid kõik lapsed rõõmuga nõus tulema ja vaatama, kuidas see päris elu maal käib. Liitusid ka mitmed lapsevanemad.

Lapsevanem Aivi Palling tuli kaasa esimeses klassis õppiva tütre Mariaga. Eramus elaval perel on kodus vaid kass, kuid loomi on palju ringi sõitev pere näinud. „Sellist talupere korda oli küll rõõm näha. Kolhoosiaegsed laudad olid midagi muud, nüüd siin näeme, et saab ka viisakalt loomi kasvatada. Siin on kõigele ja kõigile mõeldud ning see on väga hubane,” tunnustas ta.

Kui 30 lapse kilked taluõuel juba üsna valjuks läksid, hõikas Takkasaare taluperemees nagu muuseas „Kes kingitusi tahab?” ja lapsed jooksid uudistama. Täiskasvanud saatjate rahustavate sõnade saatel, et kõigile jagub, tänasid lapsed saadud raamatu ja kiles mängu eest. Neid uudistama asudes suunduti rahulolevana tagasi bussi juurde.

Takkasaare pererahvas on valmis järgmistelgi aastatel koolilapsi võõrustama. „Mul pole laste vastu midagi, see on ju hea, kui tahetakse maaeluga tutvust teha,” lausus ta. „Ka piima ja kama jagub meil kõigile,” lisas perenaine Aivi Kuutok.