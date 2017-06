Taimed, mis aitavad hambavalu leevendada

Ravimtaimedega saab leevendada valu ja põletikku seniks, kuni arstile jõuate. Kui õigel ajal teed juua või määrida, siis võib suurem põletik tulemata jääda.

Kui tunnete, et hammas hakkab pakitsema või muutub tundlikuks, siis tasub kohe teha naistepunateed või purpur-siilkübara teed. Purpur-siilkübarat saab kasutada ka tinktuurina. Tee valmistamiseks võtta 1 sl peenestatud droogi, valada üle kuuma veega, lasta seista 10 min ja juua.

Kellel on, võib kasutada taruvaigupiiritust või -õli. Ka nelgiõlil ja -teel on tugev antibakteriaalne toime. Nelki tuleb leotada 30 min või keeta 5 min vees või õlis ning sellega seejärel suud ja iget loputada. Võib panna ka hambaauku, kas tilgutades või marlitampooniga.

Veel on hea vahend kuusevaigusalv, aga see peab olema kange: kuusevaik ja rasvaine pooleks. Valmistamiseks panna kuusevaik roostevabasse nõusse, valada üle sulatatud rasva või õliga ja hoida kuumas ahjus 90 kraadi juures kaane all 8 tundi. Seejärel kurnata. Kui olete kasutanud õli, võib lisada mesilasvaha umbes 10 protsenti kurnatud õli mahust ehk 100 ml kohta 10 ml sulatatud vaha. Selline loodusravitoode võiks seista külmkapis. Kui on kiire, võib keeta pliidi peal võimalikult tasasel tulel 30 min kuni tund aega. Ent siis haihtub suur osa eeterlikest õlidest, mis ongi mikroobide tapjad. Kui hambaaugus on põletik, siis panna salvi selle sisse ja igeme ümber. Kuusevaiku on kasutatud Soomes jm rahvaravis hambajuure põletiku vastu.

Veel on head C-vitamiini sisaldavad teed, kibuvitsamarjad on üks paremaid valikuid. Aga need peavad olema kvaliteetsed. Kvaliteetne, õigesti kuivatatud mari on kirka punase värviga. Kui sellist marja pole, siis tasub juua astelpaju- või apelsinimahla, ka musta sõstart nii smuuti kui ka joogina. Samuti sobivad sügavkülmutatud marjad. C-vitamiinil on tähtis roll põletikega võitlemisel, tänu C-vitamiinile aktiveerub immuunsüsteem.

Põletiku vastu sobivad ka salvei, kummel, saialill teena ja suu loputamiseks. Võtta sl taimepuru, valada üle kuuma veega, lasta tõmmata 10 min ja siis juua. Põletiku ajal võib keeta tammekooreteed. Võtta 1 sl tammekoort või peenestatud noori oksi ja keeta 300 ml 10 min. Kurnata ja juua. Tammekoorele võib lisada 1–2 sl kibuvitsamarju. Kibuvitsamarjades olev karotiin aitab tugevdada limaskesti ja sisaldab C-vitamiini, mis isegi keetes osaliselt säilib. Abi on saadud kibuvitsamarjateest: keeta 30 min, lasta jahtuda ja juua 2–5 tassi päevas. Ise olen teinud endale ja teistele abivajajatele teed naistepunast, tammekoorest, kibuvitsamarjadest ja saialillest. See on hästi aidanud. Vanasti nõukogude ajal nii kergelt arstile ei pääsenud ja telefonegi polnud. Vahel oli hommikuks paistes hammas terveks saanud ja elu läks edasi.

Hamba väljatõmbamise järel võib suud loputada kortslehetõmmisega. Valmistamiseks võtta 1 sl peenestatud taimepuru, valada üle kuuma veega ja lasta tõmmata 15–20 min. Loputada suud leige tõmmisega. Kortslehel on verejooksu peatav ja põletikku ärahoidev toime.

Samuti on hea kummelitõmmis, mille valmistamiseks võtta 1 tl kummeliõisi, lasta tõmmata 5–10 min ja loputada. Kes soovib, võib ka juua. Kummel on valuvaigistav ja põletikuvastane.

Teedele ja tõmmistele, mida kasutate hambajuure põletiku ajal, ärge suhkrut ega mett lisage!