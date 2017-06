Kui mets ajab kaklema

Nimetuse poolest me metsade abistamiseks ellu kutsutud liikumine võimendab seda oma Facebooki lehel. Sealt loen: „Algaja metsahuviline, ära usu ...”

Kas ei tohi uskuda, et Eesti paikneb metsavööndis?

Just ilmus sama õppelehe järgmine number, kus algajate rubriigis on seletatud, et metsaraie ei aja metsloomi metsast välja, vaid tekitab mitmele neist soodsaid elupaiku. Zooloog Tiit Randveer kirjutab sellest ka põhjalikumalt: raiesmik on põdrale, punahirvele ja metskitsele nagu kaetud toidulaud. Intensiivsem lageraie toob kaasa nende loomade arvukuse kasvu, nii et kaudselt on lageraiest kasu ka suurkiskjatel, kes nendest sõralistest toituvad.

Kas jälle kostab, et ära usu?

See on lihtsalt üks leebe näide, kogemata ütlus, mille mina olen kontekstist välja tirinud, sest see tundus veider. Tegelikult tahtsin kirjutada kastitamisest.

Oletan, et tänapäeval loetakse Valdur Mikitat rohkem kui Uku Masingut, kuigi tean seltskondi, kus ka Masing on au sees. Minu põlvkonna „vana tark” oli just Uku Masing, kelle tekstid käisid paljundatud käsikirjadena käest kätte. Trükki jõudsid need alles siis, kui kirjastus Ilmamaa pärast Eesti taasiseseisvumist hakkas neid kogumikena välja andma.

Masing tuleb tihti meelde, kui jälgin metsa pärast peetavaid kaklusi. Tahaks ütelda nii: nüüd see ongi siis juhtunud.

Ühtpidi on see seotud Valdur Mikita juttudega läänemeresoomlastest (Masingul soome-ugrilased, õieti väljend sugrilased), kes Euroopa mudeli järgi ehitatavas riigis kitsikusse on jäänud. Masing meenub, kuna kitsikus tundub olevat suurem – piir ei jookse „lihtsa inimese” ja riigiametniku vahelt ega ka mitte „lihtsa inimese” ja kapitalisti, metsaettevõtja või metsaomaniku vahelt. Piir on hoopis igaühe enda peas ja võib end meele-keele kaudu tunda anda. Igaüks võib end avastada kohati või päriselt ka teiselt poolt piiri – nii-öelda Euroopa poolelt.

Kui tagasi tulla metsavaidluste juurde: tigedus ja inimeste kastitamine headeks ja halbadeks, valgeteks ja mustadeks ei näita minu meelest meeleheidet (läänemeresoomlase karjet, nagu kirjutas Mikita), vaid meelesegadust. Mis põhimõtteliselt samamoodi saab olla valdava euroopaliku ja meie soomeugriliku meelelaadi kokkusaamise ja mittekokkuklappimise tulemus.

Pärnumaal, rabade vahel on mul üks sõber, kellega on võimatu Eesti igapäevaelust rääkida, sest ta jutu järgi on kõik sulid ja kaabakad. Ka metsast rääkides ei anna ta ühelegi poolele armu, vaid sarjab ühtviisi nii metsaametnikke, metsas töötajaid, metsaomanikke, metsakaitsjaid kui tagatipuks ka jahimehi.

Mees ise elab oma talus rõhutatult ja päriselt nii, et saab ise omadega hakkama. Kasvatab loomi, tegeleb ettevõtlusega. Käib oma metsas raiet ka tegemas, kujundab tammikut. Kui vaja, tapab lamba, kui vaja, raiub palki.

Mu silmis koos oma kombega kõiki hurjutada on ta üks ehedamaid tänapäeva soomeugrilasi. Sest esiteks ei lähe ta oma rabade vahelt kunagi üle Eesti kuulutama, kuidas teised elama peaksid, ja teiseks – kui see on arusaadav – on ta jutud nii ruumilised, et ei mõju laia lauaga andmisena. Kui ta ütleb halb, paha ja kahtlane, saab ridade vahelt lugeda, et tegelikult mõtleb ta midagi muud. Ehk ta maailm ei ole must-valge, vaid värviline, ja annab ruumi hingata. Selle mehe meel on terve.