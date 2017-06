Ahiküte ei kao kuhugi

Konkurentsi tegelikult on: ahjupotte toodetakse Tallinnas ja Tartus, mitmel pool mujal on väiksemaid tegijaid, kindlasti tuuakse Eestisse ka odavamalt toodetud välismaist kraami, aga meil puudub sellest ülevaade,“ tunnistab Kersti-Mary ja lisab, et kui varem osteti liht- ja glasuurpotti võrdselt, siis nüüd nõutakse valdavalt glasuurpotte.

Kuigi kõikvõimalikke kütteseadmeid tuleb üha juurde, ei usu Kangruojad, et ahjud ja pliidid kuhugi kaoks. Sageli ongi kodudes nii õhksoojuspump ja ahi või pliit. „See on omaette väärtus. Teed külmal ja kõledal sügis- või talvehommikul tule alla, soe õhk valgub majas laiali ja on mõnus olla. Puupliidil tehtud söök on parema maitsega. Kui ahjul või pliidil on klaasuks, näed elusat tuld nagu kaminagi puhul, aga pottahjul on ka soojussalvestus hea, see on järgmise päevani soe,” jutustab perenaine. „Ja tellistest laotud kiviahjudega võrreldes on pottahjud märksa nägusamad. Tellisahjud on minu arvates suured ja robustsed, pottahjus on elegantsi.”

Pool sajandit peab pottahi kindlasti vastu, seejärel on ehk mõistlik seda seest parandada, sest sisemised kivid võivad pudedaks muutuda. Spetsialist võtab ahju lahti, teeb seest korda ja paneb pottkivid jälle tagasi.

Ahjupotitööstuse toodangust on valminud mitu ahju Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis, Vääna ja Räpina mõisates, Kuremäe kloostris, Lottemaa jänestemajas ning telepildis võib näha Õnne 13 juustutalu ahju.

Pottahju hind võib Kersti-Mary sõnul sõltuvalt asjaoludest olla väga erinev: “Ahi võib olla ehitatud läbi mitme toa, ühes toas on glasuur-, teises lihtpotid jne. Klient saab valida, kas ahi on sirge või karniiside, soklite ja muude viguritega või kas kividel on pildid. Lisaks pottsepa tööle tuleb arvestada, et glasuurpoti eest tuleb välja käia keskelt läbi kuus ja pool ning lihtpoti eest kolm ja pool eurot.“

Negatiivse poole pealt toob perenaine välja, et pottseppasid kipub vähemaks jääma: “Kui tegevust alustasime, oli kümmekond pottseppa, kes meie pottidest ahjusid ehitasid, sellest täitsa piisas. Osa nendest ikka veel tegutseb ja teeb väga head tööd, aga noori võiks rohkem peale tulla. Pärnus, Tartus ja Vana-Võidus saab küll seda ametit õppida, aga kõik ei jää selle juurde pidama. Mõni läbib kursused ainult selleks, et endale koju ahi ehitada. Kes on südamega asja juures, need lähevad ikkagi õpipoisteks vanade tegijate juurde, ilma selleta keerulist pottahju ei tee.“