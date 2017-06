Väike tanklakett üksinda toime ei tule

Krooning tähistab selles kuus 25. aastapäeva. 1992. rahareformi aastal sai firma nimeks Krooning. Paljudele maainimestele, aga ka osale linnainimestele on need rohelist värvi tanklad selle ajaga omaseks saanud, sest pakuvad oma klientidele alati head hinda. Kontrollisime järele. Mai viimase päeva hommikul, mil Krooningi Tutermaal asuvas kontoris seda lugu tegemas käisime, maksis liiter 95 bensiini nende Keila külje all olevas tanklas 1,159 ja diislikütus 1,119 eurot, teistes selle piirkonna tanklates aga vastavalt 1,219 ja 1,179 eurot. Vahe ongi enamasti 3–6 senti liitri pealt.

Igal aastal uus tankla

Firma müügijuht Risto Liinat räägib, et Krooning sai alguse sealsamas Tutermaal asunud EPT tanklast, mille kõrval väikeses saja ruutmeetri suuruses nõukogudeaegse välimusega hoones kontor siiani asub. Ruumid on seest siiski ilusasti korda tehtud ja kõik vajalik olemas. Ja miks peakski üks väike ettevõte suure moodsa kontoriga uhkeldama? Teenitud raha on ju mõistlikum panna uute tanklate rajamisse ja vanade renoveerimisse, mida ongi siiani tehtud. Nimelt on tanklaketti igal aastal üks uus tankla lisandunud. Kuhu järgmine tuleb, jätab müügijuht igaks juhuks saladuseks, kuid nõnda palju ütleb, et see hakkab soovijaid teenindama veel sel aastal.

Välismaiste kütusehiidude tulekuga Eesti turule otsustas Krooning 1996. aastal alustada koostööd teiste Eesti tanklakettidega, et ühiselt suurtele tegijatele vastu seista. Eesmärk oli, et partnerite makse- ja sooduskaardid kehtivad Krooningi tanklates ja vastupidi. Saadi aru, et koos ollakse tugevamad. Nüüd on Eesti enam-vähem kaetud – Harjumaa rohkem ja Ida-Virumaa esialgu vähem.

Tanklakettide maiuspala on riigihanked. Paraku on väikestel seal väga raske jalga ukse vahele saada. Liinat kirjeldab üht käimasolevat juhtu, kus hankes nõutud tanklate arv klappis ja isegi kolme miljoni euro suurune aastakäive oli mitmekordselt ületatud, kuid seda tuli tõendada kõigi osaliste kinnitusega, kes selle käibe tagavad. Kuna Krooningi ja selle partnerite kliendid on enamasti väikesed ettevõtted, siis oleks tulnud läbi käia 300–400 klienti, et nendelt kinnitused võtta. Liinat vaidleb siiani vastu, sest ei mõista, miks sellised tarbetud nõudmised, kui ettevõtte aastaaruannetes on kõik vajalikud andmed olemas. Kuidas asi lõpeb, pole praegu veel teada.

Ega suurtele väikeste toimetamine väga ei meeldi. Siia sobib tuua näide, mis kuulub pigem valdkonda „elevandi võitlus sääsega”. Nimelt vormistas Statoili juhtivtöötaja 2015. aastal ennast Krooningi kliendiks ja tankis seejärel mõned korrad Krooningi ja tema partnerite juures. Hiljem tegi ta taotluse konkurentsiametile haldusmenetluse algatamiseks võimaliku konkurentsiseaduse rikkumise tuvastamiseks. Statoili töötaja eesmärk oli seada ühe firma kaardiga teise juures tankimise võimaldamine kahtluse alla. Amet lõpetas 2016. aastal järelevalvemenetluse ega leidnud sellises firmade koostöös midagi keelatut.

Firma omanikust juhataja Riho Rõuk lisab omalt poolt, et pisitasa tuleb Krooningile kliente juurde ja iga aastaga on mootorikütuste müük kasvanud ligemale 6–7 protsenti, mis teeb aastaseks kasvuks umbes miljon liitrit. Turuosa Eestis oli eelmisel aastal 1,3 protsenti, selle juurde võitmiseks tehakse iga päev kõvasti tööd. „Neste järel oli Krooning teine kütusefirma, mis tõi turule eraisiku krediitkaardi. Koos kütuse emeriitprofessori Levi Mölderiga otsustasime 2000. aastal hakata bensiinile ja diislikütusele lisama parimat kütuselisandit. Kõrgtehnoloogilise kütuselisandi järjekindel kasutamine ongi olnud meie edu pant,” selgitab ta.